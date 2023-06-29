Жодних брудних рук: як швидко і легко почистити молоду картоплю

Робіть так — і картопля буде почищена швидко, а руки — чисті

Молода картопля – це особливість кожного літа. З м’якого ароматного коренеплоду можна приготувати безліч різноманітних страв.

Тільки ось чистити його — ще задоволення: довго, нудно, а на руках можуть залишитися плями, які важко вивести. Разом із "Главредом" розповідаємо, як полегшити чищення картоплі.

Як швидко почистити картоплю

Почнемо з найпоширенішого способу очищення картоплі – за допомогою ножа. Варто робити це в рукавичках, щоб від молодої картоплі не забруднилася шкіра рук.

Використовуйте лайфхак із поліетиленовим пакетом. У пакет потрібно насипати велику сіль і покласти туди добре помиту картоплю. Пакет зав’язати та добре потерти, а потім ще раз промити картоплю під струменем холодної води. Шкірка з картоплі злетить за секунду.

Щоб легко і швидко почистити картоплю, спочатку залийте окропом, а потім різко пересипте в крижану воду. Після такого шкірка сама "злізе".

Металева щітка чи губка також допоможуть добре очистити картоплю. Потрібно просто потерти картоплю металевою губкою чи щіткою та все. До речі, варто також це робити у рукавичках.

Швидко очистити молоду картоплю від шкірки можна за допомогою металевої сітки. Потрібно покласти картоплю у металеву сітку для яєць і кілька хвилин швидко крутити її під напором води.

Коли почистьте картоплю, приготуйте з неї ароматні млинці. Це просте у приготуванні страва виручить, якщо дуже хочеться швидко перекусити.