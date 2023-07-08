Просто кипяток и мука: хрустящие палочки-пятиминутки любимый будет просить ежедневно

Закуска отлично утолит голод

Дружеские посиделки, деловая встреча или же романтический ужин — ни одно из этих мероприятий не обойдется без незаменимых закусок. Холодные и горячие закуски непременно должны быть под рукой как на случай неожиданных гостей, так и для голодных членов семьи или если захочется внезапно побаловать себя чем-то вкусным и быстрым в приготовлении.

На такие случаи уместны будут хрустящие палочки по рецепту "1 хвилина". Только сахар, мука и вода – и на столе у вас гора хрустиков. Эта закуска готовится просто, поэтому берите продукты и приступайте!

Как приготовить хрустящие палочки

Ингредиенты:

2 ст. муки;

1 ст. воды;

1 ст. л. сахара;

1 ст. л. сахарной пудры;

0,5 ч.л. соли;

100 мл растительного масла.

Способ приготовления:

В глубокую посуду насыпьте в него просеянную муку, добавьте соль с сахаром. Смешайте и понемногу заливайте кипятком. Сначала перемешивайте ложкой, когда масса остынет, – замесите тесто руками. Скалкой раскатайте пласт толщиной 2-3 мм. С помощью фигурного ножа разделите на полоски длиной 10 см, а в ширину 2-3 см. Опускайте палочки в кипящее масло, поджаривая до румяности с обеих сторон. Выкладывайте их на бумажное полотенце.

Охлажденные хрустящие палочки присыпьте сахарной пудрой. Подавайте к столу вместе с любимым кофе.