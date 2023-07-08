Просто окріп і борошно: хрусткі палички-п’ятихвилинки коханий проситиме щодня

Закуска чудово вгамує голод

Дружні посиденьки, ділова зустріч або романтична вечеря — жодна з цих заходів не обійдеться без незамінних закусок. Холодні та гарячі закуски неодмінно повинні бути під рукою як на випадок несподіваних гостей, так і для голодних членів сім’ї або якщо захочеться раптово побалувати себе чимось смачним і швидким у приготуванні.

На такі випадки доречними будуть хрусткі палички за рецептом "1 хвилина". Тільки цукор, борошно та вода – і на столі у вас гора хрустик. Ця закуска готується просто, тому беріть продукти та приступайте!

Як приготувати хрусткі палички

Інгредієнти:

2 ст. борошна;

1 ст. води;

1 ст. л. цукру;

1 ст. л. цукрової пудри;

0,5 ч.л. солі;

100 мл олії.

Спосіб приготування:

У глибокий посуд насипте в нього борошно, що просіює, додайте сіль з цукром. Змішайте і потроху заливайте окропом. Спочатку перемішуйте ложкою, а коли маса охолоне, замісіть тісто руками. Скалкою розкотіть пласт завтовшки 2-3 мм. За допомогою фігурного ножа розділіть на смужки довжиною 10 см, а ширину 2-3 см. Опускайте палички в киплячу олію, підсмажуючи до рум’яності з обох боків. Викладайте їх на паперовий рушник.

Охолоджені хрусткі палички присипте цукровою пудрою. Подавайте до столу разом з улюбленою кавою.