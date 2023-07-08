Один секретный ингредиент сделает тесто для пирожков идеальным
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Это тесто отлично подходит для любой соленой начинки
Все любят ароматные пирожки с начинкой. Рассказываем, как приготовить их еще вкуснее.
Картофельное тесто для пирожков – это настоящий шедевр для вкуснейшей выпечки. Ингредиенты самые обычные, зато вкус — ни с чем не сравнится. Такие пирожки просто тают во рту. Рецептом поделились на портале " На ПЕНСИИ ".
Ингредиенты:
- картофель отварной – 500 г
- сухие дрожжи – 2 чайные ложки
- вода – 2/3 стакана
- мука – 2 стакана
- соль – 2 чайные ложки
- сахар – 1 чайная кровать
- масло – 7 столовых ложек
- яйца – 2 шт
Способ приготовления:
- Картошку отварить в мундире, остудить до теплого состояния, очистить и пропустить через мясорубку. Смешать с мукой и солью.
- Дрожжи развести в теплой воде с сахаром. Когда дрожжи запенятся, вылить его в мучную смесь.
- Туда же добавить растительное масло и влить 1 яйцо. Вымесите пластичное тесто. Накрыть сверху полотенцем и поставить подходить в теплое место.
- Тесто обмять и дать подойти вторично. Затем отщипывать от него кусочки, делать лепешки, класть начинку и защипывать, формируя пирожок.
- Готовые пирожки выложить на смазанный маслом противень, дать им подойти 15 минут. Смазать пирожки взбитым яйцом и выпекать в духовке при температуре 220 градусов 25 минут.
Начинка подойдет любая соленая. Также мы рассказывали, как правильно варить пельмени.