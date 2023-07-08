Один секретный ингредиент сделает тесто для пирожков идеальным

Это тесто отлично подходит для любой соленой начинки

Все любят ароматные пирожки с начинкой. Рассказываем, как приготовить их еще вкуснее.

Картофельное тесто для пирожков – это настоящий шедевр для вкуснейшей выпечки. Ингредиенты самые обычные, зато вкус — ни с чем не сравнится. Такие пирожки просто тают во рту. Рецептом поделились на портале " На ПЕНСИИ ".

Ингредиенты:

картофель отварной – 500 г

сухие дрожжи – 2 чайные ложки

вода – 2/3 стакана

мука – 2 стакана

соль – 2 чайные ложки

сахар – 1 чайная кровать

масло – 7 столовых ложек

яйца – 2 шт

Способ приготовления:

Картошку отварить в мундире, остудить до теплого состояния, очистить и пропустить через мясорубку. Смешать с мукой и солью. Дрожжи развести в теплой воде с сахаром. Когда дрожжи запенятся, вылить его в мучную смесь. Туда же добавить растительное масло и влить 1 яйцо. Вымесите пластичное тесто. Накрыть сверху полотенцем и поставить подходить в теплое место. Тесто обмять и дать подойти вторично. Затем отщипывать от него кусочки, делать лепешки, класть начинку и защипывать, формируя пирожок. Готовые пирожки выложить на смазанный маслом противень, дать им подойти 15 минут. Смазать пирожки взбитым яйцом и выпекать в духовке при температуре 220 градусов 25 минут.

Начинка подойдет любая соленая. Также мы рассказывали, как правильно варить пельмени.