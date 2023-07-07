Пельмени не разварятся и не склеятся: правильный способ варки

Универсальный способ для всех изделий из теста

Домашние пельмени – это очень вкусная и сытная заготовка. Однако, налепив пельменей или вареников, многие сталкиваются с разочарованием, когда начинают готовить блюдо.

Часто при варке в кастрюле с водой тесто раскрывается, а фарш отправляется на дно. Вместо приятного блюда мы получаем неприятный ком из кусков теста и мяса. Как этому помочь, рассказали на ProstoWay.

Почему пельмени развариваются

Этому есть несколько причин. Чаще это происходит из-за того, что блюдо готовится с нарушением технологии приготовления. Также распространенная причина – низкое качество полуфабрикатов.

Как варить пельмени правильно

Традиционным способом приготовления блюда считается их варка в кастрюле. Можно также готовить в мультиварке и микроволновке. Но рассмотрим самый распространенный вариант – в кастрюле.

Чтобы пельмени получились вкусными и остались целыми, наливайте достаточно воды. Идеальной считается пропорция 4 литра воды на 1 кг пельменей.

Воду следует довести до кипения, добавить ложку растительного масла и 1/2 столовой ложки соли. Лавровый лист и другие специи добавляют после того, как вы опустили пельмени в воду.

Помешивать во время приготовления пельмени нужно шумовкой, чтобы они не слиплись и при этом равномерно проваривались. Когда пельмени поднимутся на поверхность воды, убавляйте огонь и варите еще 5-10 минут. Если не уверены в готовности, достаньте один пельмень и разрежьте. Пельмень готов когда полностью приготовится тесто.

После этого пельмени сразу нужно вытащить из воды шумовкой, чтобы тесто не успело набрать лишнюю воду и расползться. Также мы рассказывали об ингредиенте, с которым следует осторожничать при консервации огурцов.