Один секретний інгредієнт зробить тісто для пиріжків ідеальним
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Це тісто чудово підходить для будь-якої солоної начинки
Всі люблять ароматні пиріжки з начинкою. Розповідаємо, як приготувати їх ще смачніше.
Картопляне тісто для пиріжків — це справжній шедевр для найсмачнішої випічки. Інгредієнти звичайнісінькі, зате смак — ні з чим не зрівняється. Такі пиріжки просто тануть у роті. Рецептом поділились на порталі "На ПЕНСІЇ".
Інгредієнти:
- картопля відварена – 500 г
- сухі дріжджі – 2 чайні ложки
- вода – 2/3 склянки
- борошно – 2 склянки
- сіль – 2 чайні ложки
- цукор – 1 чайна ложка
- олія – 7 столових ложок
- яйця – 2 шт
Спосіб приготування:
- Картоплю відварити в мундирі, остудити до теплого стану, очистити та пропустити через м’ясорубку. Змішати з борошном та сіллю.
- Дріжджі розвести в теплій воді з цукром. Коли дріжджі запіняться, вилити їх у борошняну суміш.
- Туди ж додати олію і влити 1 яйце. Вимісити пластичне тісто. Накрити зверху рушником та поставити підходити в тепле місце.
- Тісто обім’яти й дати підійти вдруге. Потім відщипувати від нього шматочки, робити коржики, класти начинку та защипувати, формуючи пиріжок.
- Готові пиріжки викласти на змащене маслом деко, дати їм підійти 15 хвилин. Змастити пиріжки збитим яйцем і випікати в духовці при температурі 220 градусів 25 хвилин.
Начинка підійде будь-яка солона. Також ми розповідали, як правильно варити пельмені.