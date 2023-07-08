Один секретний інгредієнт зробить тісто для пиріжків ідеальним

Це тісто чудово підходить для будь-якої солоної начинки

Всі люблять ароматні пиріжки з начинкою. Розповідаємо, як приготувати їх ще смачніше.

Картопляне тісто для пиріжків — це справжній шедевр для найсмачнішої випічки. Інгредієнти звичайнісінькі, зате смак — ні з чим не зрівняється. Такі пиріжки просто тануть у роті. Рецептом поділились на порталі "На ПЕНСІЇ".

Інгредієнти:

картопля відварена – 500 г

сухі дріжджі – 2 чайні ложки

вода – 2/3 склянки

борошно – 2 склянки

сіль – 2 чайні ложки

цукор – 1 чайна ложка

олія – 7 столових ложок

яйця – 2 шт

Спосіб приготування:

Картоплю відварити в мундирі, остудити до теплого стану, очистити та пропустити через м’ясорубку. Змішати з борошном та сіллю. Дріжджі розвести в теплій воді з цукром. Коли дріжджі запіняться, вилити їх у борошняну суміш. Туди ж додати олію і влити 1 яйце. Вимісити пластичне тісто. Накрити зверху рушником та поставити підходити в тепле місце. Тісто обім’яти й дати підійти вдруге. Потім відщипувати від нього шматочки, робити коржики, класти начинку та защипувати, формуючи пиріжок. Готові пиріжки викласти на змащене маслом деко, дати їм підійти 15 хвилин. Змастити пиріжки збитим яйцем і випікати в духовці при температурі 220 градусів 25 хвилин.

Начинка підійде будь-яка солона. Також ми розповідали, як правильно варити пельмені.