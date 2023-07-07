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Пельмені не розваряться і не склеяться: правильний спосіб варіння

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Візьміть на замітку цей спосіб варіння
Візьміть на замітку цей спосіб варіння. Фото sensatsiya.com

Універсальний спосіб для всіх виробів із тіста

Домашні пельмені — це дуже смачна та ситна заготовка. Однак, наліпивши пельменів чи вареників, багато хто стикається з розчаруванням, коли починає готувати страву.

Часто під час варіння у каструлі з водою тісто розкривається, а фарш відправляється на дно. Замість приємної страви ми отримуємо неприємну грудку зі шматків тіста та м’яса. Як цьому зарадити, розповіли на ProstoWay.

Чому пельмені розварюються

На це є кілька причин. Найчастіше це відбувається через те, що страва готується з порушенням технології приготування. Також поширена причина — низька якість напівфабрикатів.

Як варити пельмені правильно

Традиційним способом приготування страви вважається їхнє варіння в каструлі. Можна також готувати в мультиварці та мікрохвильовій печі. Але розглянемо найпоширеніший варіант – у каструлі.

Щоб пельмені вийшли смачні та залишились цілими, наливайте достатньо води. Ідеальною вважається пропорція 4 літри води на 1 кілограм пельменів.

Воду слід довести до кипіння, додати ложку олії та 1/2 столової ложки солі. Лавровий лист та інші спеції додають після того, як ви опустили пельмені у воду.

Помішувати під час готування пельмені потрібно шумівкою, щоб вони не злиплися і при цьому рівномірно проварювалися. Коли пельмені підіймуться на поверхню води, зменшуйте вогонь та варіть ще 5-10 хвилин. Якщо не впевнені у готовності — дістаньте один пельмень та розріжте. Пельмень готовий, коли повністю приготується тісто.

Після цього пельмені відразу потрібно витягнути з води шумівкою, щоб тісто не встигло набрати зайвої води й розповзтися. Також ми розповідали про інгредієнт, з яким варто бути обережним при консервації огірків.

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