Попробуйте вместо привычной корейской: сногсшибательный рецепт маринованной моркови
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Отличная закуска к любому блюду
Морковь – это очень полезный овощ. Из нее можно приготовить неимоверное количество вкуснейших салатов, а можно и замариновать на зиму.
Маринованная морковь на зиму в банках – это вкусная закуска к любому блюду. Такая консервация хорошо подходит к гарнирам и мясу. Вместе с UAportal мы подготовили несложный рецепт пикантной консервации.
Как приготовить маринованную морковь в банках
Ингредиенты:
- морковь небольшого размера – 1 кг;
- сахар – 2 ст. л.;
- соль – 2 ст. л.;
- уксус 9% – 50 мл;
- вода – 1 л;
- гвоздика – 2 шт.;
- лавровый лист – 2 шт.;
- перец черный, горошек – 2 шт.;
- перец душистый, горошек – 2 шт.
Способ приготовления:
- Морковь нужно помыть, почистить, срезать кончики, по желанию разрезать вдоль на несколько частей.
- Банки необходимо простерилизовать и проварить металлические крышки в кипятке 10 минут.
- Морковь залить кипятком в глубокой миске, добавить соль и оставить на 10 минут. После жидкость нужно слить, а морковь плотно уложить в банки.
- В кастрюлю налить воду, добавить сахар, соль, лавровый лист, гвоздику, перец горошком. Все смешать, поставить на огонь, довести до кипения и подержать 5 минут. По истечению данного времени нужно добавить уксус и дать закипеть смеси.
- Морковь залить маринадом, накрыть крышками и стерилизовать в застеленной полотенцем кастрюле 15-30 минут.
- Банки закрутить крышками, перевернуть, укутать и дать остыть. После убрать на хранение в холодное место.
Подавайте маринованную морковь и любимым рыбным и мясным блюдам. Приятного аппетита!