Попробуйте вместо привычной корейской: сногсшибательный рецепт маринованной моркови

Отличная закуска к любому блюду

Морковь – это очень полезный овощ. Из нее можно приготовить неимоверное количество вкуснейших салатов, а можно и замариновать на зиму.

Маринованная морковь на зиму в банках – это вкусная закуска к любому блюду. Такая консервация хорошо подходит к гарнирам и мясу. Вместе с UAportal мы подготовили несложный рецепт пикантной консервации.

Как приготовить маринованную морковь в банках

Ингредиенты:

морковь небольшого размера – 1 кг;

сахар – 2 ст. л.;

соль – 2 ст. л.;

уксус 9% – 50 мл;

вода – 1 л;

гвоздика – 2 шт.;

лавровый лист – 2 шт.;

перец черный, горошек – 2 шт.;

перец душистый, горошек – 2 шт.

Способ приготовления:

Морковь нужно помыть, почистить, срезать кончики, по желанию разрезать вдоль на несколько частей. Банки необходимо простерилизовать и проварить металлические крышки в кипятке 10 минут. Морковь залить кипятком в глубокой миске, добавить соль и оставить на 10 минут. После жидкость нужно слить, а морковь плотно уложить в банки. В кастрюлю налить воду, добавить сахар, соль, лавровый лист, гвоздику, перец горошком. Все смешать, поставить на огонь, довести до кипения и подержать 5 минут. По истечению данного времени нужно добавить уксус и дать закипеть смеси. Морковь залить маринадом, накрыть крышками и стерилизовать в застеленной полотенцем кастрюле 15-30 минут. Банки закрутить крышками, перевернуть, укутать и дать остыть. После убрать на хранение в холодное место.

Подавайте маринованную морковь и любимым рыбным и мясным блюдам. Приятного аппетита!