Как сварить морковь за пять минут: супертрюк, который сэкономит время

Готовим быстро и с удовольствием

Морковь — невероятно полезный овощ и частый "гость" во многих рецептах. Она присутствует в первых блюдах, во многих салатах и закусках.

Сегодня вместе с "Главредом" расскажем, как сварить морковь для салата всего за пять минут. Хитрый способ выручит, когда нет времени на готовку, а сэкономленное время можно с удовольствием потратить на отдых.

Как быстро сварить морковь

Чтобы морковь быстрее приготовилась, берем овощ среднего размера. Если плод крупный, его лучше разрезать на несколько частей.

Морковь необходимо почистить, обрезать плодоножку и положить одним слоем в полиэтиленовый пакет. Далее овощ нужно залить морковь 80-100 мл холодной воды, завязать пакет и сделать несколько небольших проколов сверху.

Отправьте морковку в микроволновку на 5 минут. По истечению времени достаньте морковь и проверьте ее на готовность. Если вдруг морковь сырая, можете повторить процедуру, однако обычно 5 минут хватает с головой. Приготовленная таким образом морковь получается очень мягкой, вкусной и ароматной.

А натереть мягкую морковь можно с помощью воды. Не хлопотный трюк упростит вашу жизнь.