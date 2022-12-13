Рецепт потрясающей моркови по-корейски: как сделать заготовку еще вкуснее (видео)
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Такой салат может долго храниться в прохладном месте
На зиму можно не только закрыть морковь в маринованном виде, но и сделать вкусную заготовку из салата по-корейски. Корейская морковь достаточно просто готовится в домашних условиях, получается очень ароматной и в меру острой.
Простой рецепт моркови по-корейски опубликовал кулинарный блог "Смаколик.юа Марія Михальченко" в Youtube. Помните о нескольких секретах приготовления этого салата. Выбирайте не вялую и очень сочную морковь и тщательно переминайте овощ со специями.
Список ингредиентов:
- 1 кг моркови
- 1 ст. л. соли
- 1 ч. л. сахара
- 2-3 ст. л уксуса
- 2 зубчика чеснока
- 1 ст. л. с горкой приправы для моркови по-корейски
- 0,5 ч. л. красного перца
- 1 ч. л. черного перца
- 3 ст. л. растительного масла
Способ приготовления:
- Очистить и тщательно вымыть морковь. Измельчить на специальной терке.
- Добавить соль, сахар, кунжут (перед этим поджарить до легкой золотистости), влить уксус. Не просто перемешиваем морковь с ингредиентами, а переминаем до смягчения. Если это не сделать, то морковь будет достаточно грубой в салате.
- Добавляем измельченный чеснок, приправы и специи.
- На сковороду наливаем растительное масло. Ставим на максимальный огонь и нагреваем масло до тех пор, пока не появится дымок. Снимаем с огня и сразу выливаем горячее масло на специи. Благодаря такой манипуляции специи раскроются и их аромат будет более насыщенным.
- Тщательно перемешиваем массу со специями. Перекладываем в контейнер и даем настояться не меньше 4 часов. Хранить можно в холодильнике под крышкой как минимум одну неделю.
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