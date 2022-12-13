Рецепт потрясающей моркови по-корейски: как сделать заготовку еще вкуснее (видео)

Такой салат может долго храниться в прохладном месте

На зиму можно не только закрыть морковь в маринованном виде, но и сделать вкусную заготовку из салата по-корейски. Корейская морковь достаточно просто готовится в домашних условиях, получается очень ароматной и в меру острой.

Простой рецепт моркови по-корейски опубликовал кулинарный блог "Смаколик.юа Марія Михальченко" в Youtube. Помните о нескольких секретах приготовления этого салата. Выбирайте не вялую и очень сочную морковь и тщательно переминайте овощ со специями.

Список ингредиентов:

1 кг моркови

1 ст. л. соли

1 ч. л. сахара

2-3 ст. л уксуса

2 зубчика чеснока

1 ст. л. с горкой приправы для моркови по-корейски

0,5 ч. л. красного перца

1 ч. л. черного перца

3 ст. л. растительного масла

Способ приготовления:

Очистить и тщательно вымыть морковь. Измельчить на специальной терке. Добавить соль, сахар, кунжут (перед этим поджарить до легкой золотистости), влить уксус. Не просто перемешиваем морковь с ингредиентами, а переминаем до смягчения. Если это не сделать, то морковь будет достаточно грубой в салате. Добавляем измельченный чеснок, приправы и специи. На сковороду наливаем растительное масло. Ставим на максимальный огонь и нагреваем масло до тех пор, пока не появится дымок. Снимаем с огня и сразу выливаем горячее масло на специи. Благодаря такой манипуляции специи раскроются и их аромат будет более насыщенным. Тщательно перемешиваем массу со специями. Перекладываем в контейнер и даем настояться не меньше 4 часов. Хранить можно в холодильнике под крышкой как минимум одну неделю.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие заготовки стоит сделать на случай экстренного отключения электричества.