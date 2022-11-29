Простой способ заготовить морковь на зиму: отлично хранится и при комнатной температуре (видео)

Такая морковь может быть полноценной закуской или дополнением к гарниру

Морковь – доступный овощ, который достаточно долго хранится. Но также подойдет и для консервирования. Морковь можно добавить в овощное ассорти на зиму или же замариновать отдельно, получится не менее вкусно и ароматно.

Рецептом маринованной моркови на зиму делится кулинарный канал "Моє подвір'я" в Youtube. Для приготовления потребуются самые простые продукты. Такая закрутка с морковью будет отлично хранится даже при комнатной температуре.

Рецепт маринованной моркови

Ингредиенты:

Морковь

Лавровый лист

Черный перец горошком

Соль, сахар

Уксус

Способ приготовления:

2 кг моркови моем и варим до готовности. Чистим и накладываем в чистые банки, добавляем по желанию специи: кусочек лаврового листа и 5-7 горошин черного перца. Для изготовления маринада используем 1 л воды, 1 ст. ложку соли, 80 г сахара, 100 мл уксуса 9%. Заливаем банки с морковью и стерилизуем 30 минут. Из такого количества продуктов готовим 5 пол-литровых банок. Храним при комнатной температуре.

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