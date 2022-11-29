Простий спосіб заготовити моркву на зиму: добре зберігається і при кімнатній температурі (відео)

Така морква може бути повноцінною закускою або доповненням до гарніру

Морква – доступний овоч, який досить довго зберігається. Але також підійде для консервування. Моркву можна додати в овочеве асорті на зиму або замаринувати окремо, вийде не менш смачно й ароматно.

Рецептом маринованої моркви на зиму ділиться кулінарний канал "Моє подвір’я" у Youtube. Для приготування потрібні найпростіші продукти. Така закрутка з морквою відмінно зберігається навіть при кімнатній температурі.

Рецепт маринованої моркви

Складові:

Морква

Лавровий лист

Чорний перець горошком

Сіль, цукор

Оцет

Спосіб приготування:

2 кг моркви миємо та варимо до готовності. Чистимо і накладаємо в чисті банки, додаємо за бажанням спеції: шматочок лаврового листа та 5-7 горошин чорного перцю. Для приготування маринаду використовуємо 1 л води, 1 ст. ложку солі, 80 г цукру, 100 мл оцту 9%. Заливаємо банки з морквою та стерилізуємо 30 хвилин. З такої кількості продуктів готуємо 5 півлітрових банок. Зберігаємо при кімнатній температурі.

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