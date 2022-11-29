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Простий спосіб заготовити моркву на зиму: добре зберігається і при кімнатній температурі (відео)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
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Автор
Консервована закуска з моркви Новина оновлена 29 листопада 2022, 19:25
Консервована закуска з моркви. Фото shutterstock.com

Така морква може бути повноцінною закускою або доповненням до гарніру

Морква – доступний овоч, який досить довго зберігається. Але також підійде для консервування. Моркву можна додати в овочеве асорті на зиму або замаринувати окремо, вийде не менш смачно й ароматно.

Рецептом маринованої моркви на зиму ділиться кулінарний канал "Моє подвір’я" у Youtube. Для приготування потрібні найпростіші продукти. Така закрутка з морквою відмінно зберігається навіть при кімнатній температурі.

Рецепт маринованої моркви

Складові:

  • Морква
  • Лавровий лист
  • Чорний перець горошком
  • Сіль, цукор
  • Оцет

Спосіб приготування:

  1. 2 кг моркви миємо та варимо до готовності.
  2. Чистимо і накладаємо в чисті банки, додаємо за бажанням спеції: шматочок лаврового листа та 5-7 горошин чорного перцю.
  3. Для приготування маринаду використовуємо 1 л води, 1 ст. ложку солі, 80 г цукру, 100 мл оцту 9%.
  4. Заливаємо банки з морквою та стерилізуємо 30 хвилин.
  5. З такої кількості продуктів готуємо 5 півлітрових банок.
  6. Зберігаємо при кімнатній температурі.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом цвітної капусти з грибами на зиму, такий салат навіть можна подати на святковий стіл. А також ми розповідали, як незвичайно замаринувати часник, ароматний делікатес часто готують грузинські господині.

Теги:
#Рецепт #Морква #Консервація