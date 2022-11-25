Готується просто, з’їдається швидко: простий рецепт печінкового паштету на зиму (відео)

Такий паштет можна вживати як перекус із тостами

До зими варто запастися не лише маринованими або засоленими овочами, а й зробити ситні м’ясні закрутки. І це може бути не лише традиційна тушонка. Відмінний варіант заготівлі – печінковий паштет.

Рецептом паштету з печінки на зиму ділиться кулінарний канал "Моє подвір’я" у Youtube. Він виходить смачним та ідеальним за консистенцією. Відмінно підійде в якості перекушусу з тостом.

Паштет із печінки на зиму

Інгредієнти :

Свиняча печінка, серце, легені

Сало

Сіль перець

Цибуля

Морква

Спосіб приготування:

Добре вимочуємо свинячу печінку, серце, легені (якщо взяти тільки печінку, паштет вийде "сухий", легені надають йому ніжного смаку) — разом 3 кг. Туди ж – півкілограма сала зі шкіркою. Відварюємо до готовності, додаючи сіль та перець. Підсмажуємо на салі по 0,5 кг нарізаної цибулі та натертої моркви. Все перемелюємо і заправляємо сіллю і перцем за смаком, для розрідження додаємо трохи м’ясного бульйону. Накладаємо у чисті стерилізовані банки. З цієї кількості продуктів готуємо 8 півлітрових банок. Відразу ж закочуємо банки стерилізованими кришками і фіксуємо затискачами (пристрій для консервування м’яса). Банки ставимо у каструлю із прохолодною водою. Стерилізуємо 5 годин при помірному кипінні. Затискачі знімаємо тільки після повного остигання, інакше кришки зірвуться від внутрішнього тиску. Якщо готувати паштет у духовці, банки накриваємо кришками без гумок. Слід притиснути кришки вагою, щоб менше випаровувався бульйон. Стерилізуємо при найменшому вогні п’ять годин. Після приготування одразу ж закочуємо банки новими стерилізованими кришками. Можна готувати і без затискачів. Тоді стерилізуємо як звичайні овочеві консерви: кришки не закочуємо, води наливаємо по "плічка" банок (щоб вона не потрапила всередину), стерилізуємо при найменшому кипінні. Виймаємо банки з каструлі та закочуємо кришками.

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