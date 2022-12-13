Рецепт приголомшливої моркви по-корейськи: як зробити заготівлю ще смачнішою (відео)
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Такий салат може довго зберігатися у прохолодному місці
На зиму можна не лише закрити моркву в маринованому вигляді, але й зробити смачну заготівлю із салату по-корейськи. Корейська морква досить просто готується в домашніх умовах, виходить дуже ароматною і в міру гострою.
Простий рецепт моркви по-корейськи опублікував кулінарний блог "Смаколик.юа Марія Михальченко" у Youtube. Пам’ятайте про кілька секретів приготування салату. Вибирайте не мляву і дуже соковиту моркву і ретельно переминайте овоч зі спеціями.
Список інгредієнтів:
- 1 кг моркви
- 1 ст. л. солі
- 1 ч. л. цукру
- 2-3 ст. л оцту
- 2 зубчики часнику
- 1 ст. л. з гіркою приправи для моркви по-корейськи
- 0,5 ч. л. червоного перцю
- 1 ч. л. чорного перцю
- 3 ст. л. олії
Спосіб приготування:
- Очистити та ретельно вимити моркву. Подрібнити на спеціальній тертці.
- Додати сіль, цукор, кунжут (перед цим підсмажити до легкої золотистості), влити оцет. Не просто перемішуємо моркву з інгредієнтами, а переминаємо до пом’якшення. Якщо це не зробити, то морква буде досить грубою у салаті.
- Додаємо подрібнений часник, приправи та спеції.
- На сковороду наливаємо олію. Ставимо на максимальний вогонь і нагріваємо олію доти, доки не з’явиться димок. Знімаємо з вогню і одразу виливаємо гарячу олію на спеції. Завдяки такій маніпуляції спеції розкриються і їхній аромат буде більш насиченим.
- Ретельно перемішуємо масу зі спеціями. Перекладаємо в контейнер і даємо настоятись не менше 4 годин. Зберігати можна в холодильнику під кришкою щонайменше один тиждень.
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