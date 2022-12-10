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Смак дитинства: рецепт ароматного яблучного пюре

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
Яблучне пюре - простий рецепт Новина оновлена 10 грудня 2022, 18:06
Яблучне пюре - простий рецепт. Фото shuba.life

Ця страва містить безліч вітамінів і мінералів

У багатьох яблучне пюре асоціюється з дитинством. Ці ласощі можна додати і в випічку, та й взагалі куди завгодно, тут вже як фантазія заграє.

Яблучне пюре, приготоване вами на власній кухні, а не придбане, безсумнівно нагадає вам смак дитинства. Рецептом десерту поділилися в кулінарному блозі rasik_na_kukhni в Інстаграмі.

Як приготувати яблучне пюре

Інгредієнти:

  • Яблука — 3 кг
  • Вода — 300 мл
  • Лимонна кислота — 1 ч.л.
  • Цукор — 200 г

Приготування:

  1. Беремо 3 кг яблук і починаємо очищати їх: вирізаємо серцевину і ріжемо на часточки.
  2. Нарізані яблука кладемо в каструлю і додаємо 300 мл води. Закриваємо кришкою і доводимо до кипіння.
  3. Після закипання відкриваємо кришку і даємо їм трохи охолонути.
  4. Трохи остиглі яблучка починаємо збивати блендером.
  5. У збиті яблука додаємо цукор (за смаком, в залежності, які яблука) і знову перемішуємо блендером. Консистенція повинна вийти досить густою.
  6. Ставимо на плиту каструлю і кип'ятимо хвилин 5-7, щоб цукор до кінця розчинився.
  7. Пюре закипіло і готово для закриття в банки на зиму. Для кращого зберігання можна додати чайну ложку без гірки лимонної кислоти або ж лимонного соку. У попередньо стерилізовані банки починаємо наливати пюре.

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Теги:
#Десерти #Рецепти #Консервація #Яблука