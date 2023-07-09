Спробуйте замість звичної корейської: неперевершений рецепт маринованої моркви
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Чудова закуска до будь-якої страви
Морква – це дуже корисний овоч. З неї можна приготувати неймовірну кількість смачних салатів, а можна і замаринувати на зиму.
Маринована морква на зиму в банках – це смачна закуска до будь-якої страви. Така консервація добре підходить до гарнірів та м’яса. Разом із UAportal ми підготували нескладний рецепт пікантної консервації.
Як приготувати мариновану моркву в банках
Інгредієнти:
- морква невеликого розміру – 1 кг;
- цукор – 2 ст. л.;
- сіль – 2 ст. л.;
- оцет 9% — 50 мл;
- вода – 1 л;
- гвоздика – 2 шт.;
- лавровий лист – 2 шт.;
- перець чорний, горошок – 2 шт.;
- перець запашний, горошок – 2 шт.
Спосіб приготування:
- Моркву потрібно помити, почистити, зрізати кінчики, за бажанням розрізати вздовж кілька частин.
- Банки необхідно простерилізувати та проварити металеві кришки в окропі 10 хвилин.
- Моркву залити окропом у глибокій мисці, додати сіль та залишити на 10 хвилин. Після цього рідину потрібно злити, а моркву щільно укласти в банки.
- У каструлю налити воду, додати цукор, сіль, лавровий лист, гвоздику, перець горошком. Все змішати, поставити на вогонь, довести до кипіння та потримати 5 хвилин. Після цього потрібно додати оцет і дати закипіти суміші.
- Моркву залити маринадом, накрити кришками та стерилізувати в каструлі, що застелена рушником, 15-30 хвилин.
- Банки закрутити кришками, перевернути, укутати та дати охолонути. Після цього прибрати на зберігання в холодне місце.
Подавайте мариновану моркву та улюбленим рибним та м’ясним стравам. Смачного!