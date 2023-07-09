Спробуйте замість звичної корейської: неперевершений рецепт маринованої моркви

Чудова закуска до будь-якої страви

Морква – це дуже корисний овоч. З неї можна приготувати неймовірну кількість смачних салатів, а можна і замаринувати на зиму.

Маринована морква на зиму в банках – це смачна закуска до будь-якої страви. Така консервація добре підходить до гарнірів та м’яса. Разом із UAportal ми підготували нескладний рецепт пікантної консервації.

Як приготувати мариновану моркву в банках

Інгредієнти:

морква невеликого розміру – 1 кг;

цукор – 2 ст. л.;

сіль – 2 ст. л.;

оцет 9% — 50 мл;

вода – 1 л;

гвоздика – 2 шт.;

лавровий лист – 2 шт.;

перець чорний, горошок – 2 шт.;

перець запашний, горошок – 2 шт.

Спосіб приготування:

Моркву потрібно помити, почистити, зрізати кінчики, за бажанням розрізати вздовж кілька частин. Банки необхідно простерилізувати та проварити металеві кришки в окропі 10 хвилин. Моркву залити окропом у глибокій мисці, додати сіль та залишити на 10 хвилин. Після цього рідину потрібно злити, а моркву щільно укласти в банки. У каструлю налити воду, додати цукор, сіль, лавровий лист, гвоздику, перець горошком. Все змішати, поставити на вогонь, довести до кипіння та потримати 5 хвилин. Після цього потрібно додати оцет і дати закипіти суміші. Моркву залити маринадом, накрити кришками та стерилізувати в каструлі, що застелена рушником, 15-30 хвилин. Банки закрутити кришками, перевернути, укутати та дати охолонути. Після цього прибрати на зберігання в холодне місце.

Подавайте мариновану моркву та улюбленим рибним та м’ясним стравам. Смачного!