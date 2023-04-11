Як зварити моркву за п’ять хвилин: супертрюк, який заощадить час

Готуємо швидко та із задоволенням

Морква — неймовірно корисний овоч і частий "гість" у багатьох рецептах. Вона присутня у перших стравах, у багатьох салатах та закусках.

Сьогодні разом із "Главредом" розповімо, як зварити моркву для салату лише за п’ять хвилин. Хитрий спосіб виручить, коли немає часу на приготування, а заощаджений час можна із задоволенням витратити на відпочинок.

Як швидко зварити моркву

Щоб морква швидше приготувалася, беремо овоч середнього розміру. Якщо плід великий, краще розрізати його на кілька частин.

Моркву необхідно почистити, обрізати плодоніжку та покласти одним шаром у поліетиленовий пакет. Далі овоч потрібно залити моркву 80-100 мл холодної води, зав’язати пакет та зробити кілька невеликих проколів зверху.

Відправте морквину в мікрохвильову піч на 5 хвилин. Після закінчення часу дістаньте моркву та перевірте її на готовність. Якщо раптом морква сира, можете повторити процедуру, але зазвичай 5 хвилин вистачає з головою. Приготовлена таким чином морква виходить дуже м’якою, смачною та ароматною.

А натерти м’яку моркву можна за допомогою води. Такий не клопітний трюк спростить ваше життя.