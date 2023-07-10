Будут есть даже капризули: сытный завтрак с бананом
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Сладкий завтрак, который остается сбалансированным и сытным
Вкусные бутерброды можно приготовить не только с колбасой и сыром или рыбной намазкой. Бывают еще необычные вариации – сладкие. К примеру, с жареными бананами.
Чтобы сытнее и сбалансированнее, добавьте сливочный сыр и арахисовую пасту. Дети будут в восторге, даже капризули, которых трудно накормить. Да и взрослые не откажутся от них. Рецептом поделились на ProstoWay.
Ингредиенты:
- хлеб — 4 ломтика;
- ореховая паста — 2 ст.л.;
- сливочный сыр – 3 ст.л.;
- бананы – 2 шт.;
- масло – 2 ст.л.;
- ягоды;
- орехи;
- мед.
Способ приготовления:
- Бананы нарежьте на кружки и обжарьте на масле с двух сторон до золотистой корочки. Выложите на салфетку, чтобы она впитала лишнее масло.
- Поджарьте тостовый хлеб. На одну половинку мажьте ореховую пасту, а на вторую – сливочный сыр. Выложите жареные бананы и ягоды на ваш выбор.
- Будет вкусно, если сверху бутерброды посыпать измельченными орехами. Также, если хотите, полейте или смажьте медом.
Завтрак получается очень сытным и вкусным. Также мы рассказывали, как готовить банановое мороженое.