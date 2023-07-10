Укр

Будут есть даже капризули: сытный завтрак с бананом

Автор
Мария Дума Мария Дума
Дата публикации
Читати українською
Автор
Такие бутерброды – идеальны к завтраку
Такие бутерброды – идеальны к завтраку. Фото bit.ua

Сладкий завтрак, который остается сбалансированным и сытным

Вкусные бутерброды можно приготовить не только с колбасой и сыром или рыбной намазкой. Бывают еще необычные вариации – сладкие. К примеру, с жареными бананами.

Чтобы сытнее и сбалансированнее, добавьте сливочный сыр и арахисовую пасту. Дети будут в восторге, даже капризули, которых трудно накормить. Да и взрослые не откажутся от них. Рецептом поделились на ProstoWay.

Ингредиенты:

  • хлеб — 4 ломтика;
  • ореховая паста — 2 ст.л.;
  • сливочный сыр – 3 ст.л.;
  • бананы – 2 шт.;
  • масло – 2 ст.л.;
  • ягоды;
  • орехи;
  • мед.

Способ приготовления:

  1. Бананы нарежьте на кружки и обжарьте на масле с двух сторон до золотистой корочки. Выложите на салфетку, чтобы она впитала лишнее масло.
  2. Поджарьте тостовый хлеб. На одну половинку мажьте ореховую пасту, а на вторую – сливочный сыр. Выложите жареные бананы и ягоды на ваш выбор.
  3. Будет вкусно, если сверху бутерброды посыпать измельченными орехами. Также, если хотите, полейте или смажьте медом.

Завтрак получается очень сытным и вкусным. Также мы рассказывали, как готовить банановое мороженое.

Теги:
#Рецепт #Бутерброды #Сниданок