Будут есть даже капризули: сытный завтрак с бананом

Сладкий завтрак, который остается сбалансированным и сытным

Вкусные бутерброды можно приготовить не только с колбасой и сыром или рыбной намазкой. Бывают еще необычные вариации – сладкие. К примеру, с жареными бананами.

Чтобы сытнее и сбалансированнее, добавьте сливочный сыр и арахисовую пасту. Дети будут в восторге, даже капризули, которых трудно накормить. Да и взрослые не откажутся от них. Рецептом поделились на ProstoWay.

Ингредиенты:

хлеб — 4 ломтика;

ореховая паста — 2 ст.л.;

сливочный сыр – 3 ст.л.;

бананы – 2 шт.;

масло – 2 ст.л.;

ягоды;

орехи;

мед.

Способ приготовления:

Бананы нарежьте на кружки и обжарьте на масле с двух сторон до золотистой корочки. Выложите на салфетку, чтобы она впитала лишнее масло. Поджарьте тостовый хлеб. На одну половинку мажьте ореховую пасту, а на вторую – сливочный сыр. Выложите жареные бананы и ягоды на ваш выбор. Будет вкусно, если сверху бутерброды посыпать измельченными орехами. Также, если хотите, полейте или смажьте медом.

Завтрак получается очень сытным и вкусным. Также мы рассказывали, как готовить банановое мороженое.