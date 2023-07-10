Будуть їсти навіть капризулі: ситний сніданок з бананом

Солодкий сніданок, який залишається збалансованим та ситним

Смачні бутерброди можна приготувати не лише з ковбасою та сиром чи рибною намазкою. Бувають ще незвичайні варіації — солодкі. Наприклад, зі смаженими бананами.

Щоб було ситніше і збалансованіше, додайте вершковий сир та арахісову пасту. Діти будуть в захваті, навіть капризулі, яких важко нагодувати. Та й дорослі не відмовляться від них. Рецептом поділились на ProstoWay.

Інгредієнти:

хліб — 4 скибки;

горіхова паста — 2 ст.л.;

вершковий сир — 3 ст.л.;

банани — 2 шт.;

олія — 2 ст.л.;

ягоди;

горіхи;

мед.

Спосіб приготування:

Банани наріжте на кружальця та обсмажте на олії з двох сторін до золотистої скоринки. Викладіть на серветку, щоб вона всотала зайву олію. Підсмажте тостовий хліб. На одну половинку намастіть горіхову пасту, а на другу — вершковий сир. Викладіть смажені банани та ягоди на ваш вибір. Буде смачно, якщо зверху бутерброди посипати подрібненими горіхами. Також, якщо бажаєте, полийте або змастіть медом.

Сніданок виходить дуже ситним та смачним. Також ми розповідали, як готувати бананове морозиво.