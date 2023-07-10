Будуть їсти навіть капризулі: ситний сніданок з бананом
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Солодкий сніданок, який залишається збалансованим та ситним
Смачні бутерброди можна приготувати не лише з ковбасою та сиром чи рибною намазкою. Бувають ще незвичайні варіації — солодкі. Наприклад, зі смаженими бананами.
Щоб було ситніше і збалансованіше, додайте вершковий сир та арахісову пасту. Діти будуть в захваті, навіть капризулі, яких важко нагодувати. Та й дорослі не відмовляться від них. Рецептом поділились на ProstoWay.
Інгредієнти:
- хліб — 4 скибки;
- горіхова паста — 2 ст.л.;
- вершковий сир — 3 ст.л.;
- банани — 2 шт.;
- олія — 2 ст.л.;
- ягоди;
- горіхи;
- мед.
Спосіб приготування:
- Банани наріжте на кружальця та обсмажте на олії з двох сторін до золотистої скоринки. Викладіть на серветку, щоб вона всотала зайву олію.
- Підсмажте тостовий хліб. На одну половинку намастіть горіхову пасту, а на другу — вершковий сир. Викладіть смажені банани та ягоди на ваш вибір.
- Буде смачно, якщо зверху бутерброди посипати подрібненими горіхами. Також, якщо бажаєте, полийте або змастіть медом.
Сніданок виходить дуже ситним та смачним. Також ми розповідали, як готувати бананове морозиво.