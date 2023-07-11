Первыми разлетятся со стола: улетный рецепт закуски из помидор

Вы не поверите, как просто готовится это блюдо

Лето — время вкусных и ароматных закусок. Это же настоящий рай: всего из несколько сочных помидор можно устроить настоящий улетный пир.

Готовить быструю закуску из свежих помидор по рецепту "Главреда" очень просто. Блюдо настолько понравится близким, что будут просить его каждый день!

Как приготовить помидоры по по-корейски

Ингредиенты:

помидоры — 6 средних плодов

укроп, петрушка, кинза

чеснок — 2-3 зубчика

сахар — 2 чайные ложки

уксус — 2 чайные ложки

соль — половина ч. л.

перец.

Способ приготовления:

Помидоры помыть, порезать небольшими красивыми дольками. Укроп, кинзу и петрушку мелко нарезать, можно измельчить в блендере. Чеснок также измельчить с зеленью. Смешать в небольшой тарелочке чеснок, зелень, сахар, соль, уксус, перец молотый по вкусу и пару капель растительного масла. Помидоры красиво выложить в глубокую тарелку или стеклянное блюдо для запекания. Вылить весь маринад сверху помидор. Накрыть пленкой или крышкой тару с помидорами и отправить в холодильник. Через 20 минут можете доставать из холодильника вкуснейшую закуску из помидор.

Приготовьте такую закуску к ароматному шашлыку на пикнике — и ваших друзей за уши не оттянешь. Приятного аппетита!