Першими розлетяться зі столу: ульотний рецепт закуски з помідорів

Ви не повірите, як просто готується ця страва

Літо – час смачних та ароматних закусок. Це ж справжній рай: всього з кількох соковитих помідорів можна влаштувати справжній ульотний бенкет.

Готувати швидку закуску зі свіжих помідорів за рецептом "Главреда" дуже просто. Страва настільки сподобається близьким, що проситимуть його щодня!

Як приготувати помідори по-корейськи

Інгредієнти:

помідори — 6 середніх плодів;

кріп, петрушка, кінза;

часник — 2-3 зубчики;

цукор — 2 чайні ложки;

оцет — 2 чайні ложки;

сіль — половина 1 ч. л.;

перець.

Спосіб приготування:

Помідори помити, нарізати невеликими красивими часточками. Кріп, кінзу та петрушку дрібно нарізати, можна подрібнити у блендері. Часник також подрібнити із зеленню. Змішати в невеликій тарілочці часник, зелень, цукор, сіль, оцет, перець мелений за смаком і кілька крапель олії. Помідори красиво викласти у глибоку тарілку або скляну страву для запікання. Вилити весь маринад зверху помідорів. Накрити плівкою або кришкою тару з помідорами та відправити в холодильник. Через 20 хвилин можете діставати з холодильника найсмачнішу закуску з помідорів.

Приготуйте таку закуску до запашного шашлику на пікніку — і ваших друзів за вуха не відтягнеш. Смачного!