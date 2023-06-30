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Як м’ясо не перетворити на вуглі: хитрощі, з якими ви смачно посмажите шашлик

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Посмажити м’ясо не складає труднощів
Посмажити м’ясо не складає труднощів. Фото vazhnoznat.com

Готуємо смачний шашлик, а не вугілля

Шашлик – основна страва будь-яких пікніків та просто відпочинку на природі. Що може бути кращим за гаряче соковите і ніжне м’ясо, що віддає димком?

Однак у процесі приготування шашлику м’ясо може підгоріти і тоді його єдина доля — відро для сміття. Однак якщо дотримуватись певних правил, приготування шашлику не викличе проблем та незручностей. Про це разом із "Главредом" і поговоримо.

Як правильно готувати шашлик, щоб він не пригорів

Найголовніше правило — при приготуванні м’яса або риби на мангалі в жодному разі не можна використовувати відкритий вогонь. Інакше ви просто зіпсуєте блюдо — воно просто обвуглиться.

Шампура із шашликом варто викладати на мангал щільно. У перші 3-5 хвилин постарайтеся якнайчастіше перевертати шампура, щоб на м’ясі утворилася хрумка скоринка — вона не дозволить м’ясу втратити сік.

Досвідчені шашличники знають незвичайний секрет, як запобігти пригоранню м’яса на вугіллі. Для цього перед тим, як відправити шампура з м’ясом на мангал, необхідно посипати вугілля невеликим шаром солі.

Сіль створить своєрідний захисний шар, при цьому жир, що капає з м’яса, не зможе розгорітися і м’ясо не підгорить. Це варто робити один раз безпосередньо перед приготуванням шашлику.

Вугілля в мангалі варто залишати лише в тому випадку, якщо за кілька годин планується нова партія м’яса, тоді вугілля можна і не прибирати з мангала. Але якщо ви не плануєте скористатися мангалом найближчим часом, тоді вугілля з мангалу краще видалити. Річ у тому, що він має властивість накопичувати вологу і метал може піти іржею.

Після приготування м’яса залийте вугілля великою кількістю води або засипте піском. В іншому випадку вітер, що раптово піднявся, може розпалити полум’я і призвести до пожежі.

Раніше ми розповідали, в якому посуді не можна маринувати шашлик. З хитрощами "Телеграфа" ви приготуєте правильний шашлик.

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