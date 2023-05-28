Знадобиться секунда часу: як вибрати помідори без "хімії"

Пам’ятайте ці хитрощі при купівлі помідорів

Помідори – один із улюблених овочів. За насиченим смаком та яскравим кольором ховається безліч корисних речовин: вітамінів, клітковини, мінералів та антиоксидантів. Їх можна смакувати сирими або ж додавати в різні страви.

Однак чи можна визначити, чи використовувалися хімікати при вирощуванні помідорів? Uazmi стверджує, що так. Витративши кілька секунд часу, ви зможете легко визначити їхню натуральність.

Як визначити натуральність помідорів

Перед тим, як покласти плід у продуктовий кошик, торкніться його. Достатньо лише стиснути помідор, як стане зрозумілим його склад. Якщо овоч жорсткий, то його вирощуванні застосовувалися хімікати. Відмовтеся від покупки таких помідорів.

Якісні домашні томати будуть м’якими на дотик. При натисканні на нього шкірка трохи провалюється, але потім м’яко "відскакує".

Ще однією промовистою ознакою натурального продукту є його непрезентабельний вигляд. Ґрунтові томати часто мають неідеальну форму, різний розмір та колір. Натуральний продукт має приємний аромат, який можна відчути на відстані. Якщо піднести плід до носа, а запаху немає, то краще не купувати овоч.

Нітратів в ранніх овочах і зелені можна позбутися. Для цього достатньо знати кілька лайфхаків.