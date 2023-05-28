Понадобится секунда времени: как выбрать помидоры без "химии"

Помните эти хитрости при покупке помидор

Помидоры – один из любимых овощей. За насыщенным вкусом и ярким цветом скрывается множество полезных веществ: витаминов, клетчатки, минералов и антиоксидантов. Их можно смаковать сырыми или же добавлять в различные блюда.

Однако можно ли определить, использовались ли химикаты при выращивании помидоров? Uazmi утверждает, что да. Потратив несколько секунд времени, вы сможете легко определить их натуральность.

Как определить натуральность помидоров

Перед тем, как положить плод в продуктовую корзину, коснитесь его. Достаточно лишь сжать помидор, как станет понятен его состав. Если овощ жесткий, то при его выращивании применялись химикаты. Откажитесь от покупки таких помидоров.

Качественные домашние томаты будут мягкими на ощупь. При нажатии на него кожура немного проваливается, но затем мягко "отскакивает".

Еще одним красноречивым признаком натурального продукта является его непрезентабельный вид. Грунтовые томаты часто имеют неидеальную форму, разный размер и цвет. Натуральный продукт обладает приятным ароматом, который можно почувствовать на расстоянии. Если поднести плод к носу, а запаха нет, то лучше овощ не покупать.

От нитратов в ранних овощах и зелени можно избавиться. Для этого достаточно знать несколько лайфхаков.