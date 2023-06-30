Как мясо не превратить в угольки: хитрости, с которыми вы вкусно пожарите шашлык

Готовим вкусный шашлык, а не угольки

Шашлык – основное блюдо любых пикников и просто отдыха на природе. Что может быть лучше горячего сочного и нежного мясо, отдающего дымком?

Однако в процессе приготовления шашлыка мясо может подгореть и тогда единственная его судьба — мусорное ведро. Однако если придерживаться определенных правил, приготовление шашлыка не вызовет проблем и неудобств. Об этом вместе с "Главредом" и поговорим.

Как правильно готовить шашлык, чтобы он не пригорал

Самое главное правило — при приготовлении мяса или рыбы на мангале ни в коем случае нельзя использовать открытый огонь. В противном случае вы просто испортите блюдо — оно просто-напросто обуглится.

Шампура с шашлыком стоит выкладывать на мангал плотно. В первые 3-5 минут постарайтесь как можно чаще переворачивать шампура, чтобы на мясе образовалась хрустящая корочка — она не позволит мясу потерять сок.

Опытные шашлычники знают необычный секрет, как предотвратить пригорание мяса на углях. Для этого перед тем, как отправить шампура с мясом на мангал, необходимо посыпать угли небольшим слоем соли.

Соль создаст своеобразный защитный слой, при этом капающий с мяса жир не сможет разгореться и мясо не подгорит. Это стоит делать один раз непосредственно перед приготовлением шашлыка.

Угли в мангале стоит оставлять только в том случае, если через несколько часов планируется новая партия мяса, тогда угли можно и не убирать из мангала. Но если вы не планируете пользоваться мангалом в ближайшее время, тогда уголь из мангала лучше удалить. Дело в том, что он имеет свойство накапливать влагу и металл может пойти ржавчиной.

После приготовления мяса залейте угли большим количеством воды или засыпьте песком. В противном случае внезапно поднявшийся ветер может разжечь пламя и привести к пожару.

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