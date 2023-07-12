Почувствуйте себя на средиземном море: изысканное сытное блюдо
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Райское сочетание продуктов
Мы рассказывали, как приготовить вкусную закуску из молодой капусты. Следующий рецепт более изысканный — запеканка с креветками и беконом подойдет и для торжественного домашнего ужина, и для праздничного стола.
Это блюдо – выигрышная смесь ароматов, текстур и вкусов, которая покорит любого без труда. Блюдо получается очень вкусным, простым в приготовлении, пусть и не совсем быстрым. Рецептом поделились на портале SHUBA.
Ингредиенты:
- Полента — 200 г
- Креветки очищенные – 400 г
- Бекон — 100 г
- Лук репчатый – 1 шт.
- Перец болгарский красный – 1 шт.
- Чеснок, зубчики – 2 шт.
- Томаты целые очищенные в собственном соку — 400 г
- Куриный бульон — 600 мл
- Яйца куриные – 1 шт.
- Соль, перец — по вкусу
- Оливковое масло — 20 мл
- Масло сливочное — 20 г
Способ приготовления:
- Бекон тонко нашинкуйте и обжарьте в сковороде. Переложите на бумажное полотенце, а затем мелко нашинкуйте.
- В ту же сковороду положите креветки. Жарьте 2 минуты, помешивая.
- Лук очистите и нашаткуйте. Перец помойте, удалите сердцевину, мякоть нарежьте кубиками. Чеснок очистите и измельчите. Помидоры порежьте кубиками.
- Разогрейте большую сковороду со сливочным маслом на среднем огне. Положите лук и перец, жарьте 5 минут. Добавьте чеснок и помидоры, влейте бульон, доведите до кипения.
- Тоненькой струйкой всыпьте поленту и хорошо перемешайте. Готовьте на маленьком огне 15 минут, все время помешивая. Посолите и поперчите.
- Слегка взбейте яйцо, натрите творог на средней терке (1/4 сыра отложите в сторону). Добавьте в поленту яйцо, творог, бекон, креветки и перемешайте.
- Форму для запекания смажьте маслом и выложите в него поленту с креветками, разровняйте и посыпьте ранее отложившимся сыром.
- Поместите форму в духовку, разогретую до 180°C. Запекайте блюдо 30-35 минут до золотистого цвета.
Кушанье имеет золотистую корочку и нежную сливочно-креветковую серединку с ароматами овощей и бекона. Также мы рассказывали, как печь овсяные булочки.