Укр

Почувствуйте себя на средиземном море: изысканное сытное блюдо

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Эта запеканка не оставит равнодушным никого
Эта запеканка не оставит равнодушным никого. Фото shuba.life

Райское сочетание продуктов

Мы рассказывали, как приготовить вкусную закуску из молодой капусты. Следующий рецепт более изысканный — запеканка с креветками и беконом подойдет и для торжественного домашнего ужина, и для праздничного стола.

Это блюдо – выигрышная смесь ароматов, текстур и вкусов, которая покорит любого без труда. Блюдо получается очень вкусным, простым в приготовлении, пусть и не совсем быстрым. Рецептом поделились на портале SHUBA.

Ингредиенты:

  • Полента — 200 г
  • Креветки очищенные – 400 г
  • Бекон — 100 г
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Перец болгарский красный – 1 шт.
  • Чеснок, зубчики – 2 шт.
  • Томаты целые очищенные в собственном соку — 400 г
  • Куриный бульон — 600 мл
  • Яйца куриные – 1 шт.
  • Соль, перец — по вкусу
  • Оливковое масло — 20 мл
  • Масло сливочное — 20 г

Способ приготовления:

  1. Бекон тонко нашинкуйте и обжарьте в сковороде. Переложите на бумажное полотенце, а затем мелко нашинкуйте.
  2. В ту же сковороду положите креветки. Жарьте 2 минуты, помешивая.
  3. Лук очистите и нашаткуйте. Перец помойте, удалите сердцевину, мякоть нарежьте кубиками. Чеснок очистите и измельчите. Помидоры порежьте кубиками.
  4. Разогрейте большую сковороду со сливочным маслом на среднем огне. Положите лук и перец, жарьте 5 минут. Добавьте чеснок и помидоры, влейте бульон, доведите до кипения.
  5. Тоненькой струйкой всыпьте поленту и хорошо перемешайте. Готовьте на маленьком огне 15 минут, все время помешивая. Посолите и поперчите.
  6. Слегка взбейте яйцо, натрите творог на средней терке (1/4 сыра отложите в сторону). Добавьте в поленту яйцо, творог, бекон, креветки и перемешайте.
  7. Форму для запекания смажьте маслом и выложите в него поленту с креветками, разровняйте и посыпьте ранее отложившимся сыром.
  8. Поместите форму в духовку, разогретую до 180°C. Запекайте блюдо 30-35 минут до золотистого цвета.

Кушанье имеет золотистую корочку и нежную сливочно-креветковую серединку с ароматами овощей и бекона. Также мы рассказывали, как печь овсяные булочки.

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#Рецепт #Креветки #Запеканка #Крупа