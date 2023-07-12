Відчуйте себе на середземному морі: вишукана ситна страва
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Райське поєднання продуктів
Ми розповідали, як приготувати смачну закуску з молодої капусти. Наступний рецепт вишуканіший — запіканка з креветками та беконом підійде і для урочистої домашньої вечері, і для святкового столу.
Ця страва — виграшна суміш ароматів, текстур і смаків, яка підкорить будь-кого без зусиль. Страва виходить дуже смачною, простою у приготуванні, хай і не зовсім швидкою. Рецептом поділились на порталі SHUBA.
Інгредієнти:
- Полента — 200 г
- Креветки очищені — 400 г
- Бекон — 100 г
- Цибуля ріпчаста — 1 шт.
- Перець болгарський червоний — 1 шт.
- Часник, зубчики — 2 шт.
- Томати цілі очищені у власному соку — 400 г
- Курячий бульйон — 600 мл
- Яйця курячі — 1 шт.
- Сіль, перець — до смаку
- Оливкова олія — 20 мл
- Масло вершкове — 20 г
Спосіб приготування:
- Бекон тонко наріжте й обсмажте в сковороді. Перекладіть на паперовий рушник, а потім дрібно наріжте.
- У ту саму сковороду покладіть креветки. Смажте 2 хвилини, помішуючи.
- Цибулю очистьте і нашинкуйте. Перець помийте, видаліть серцевину, м’якоть наріжте кубиками. Часник очистьте і подрібніть. Помідори поріжте кубиками.
- Розігрійте велику сковороду з вершковим маслом на середньому вогні. Покладіть цибулю і перець, смажте 5 хвилин. Додайте часник і помідори, влийте бульйон, доведіть до кипіння.
- Тоненькою цівкою всипте поленту і добре перемішайте. Готуйте на маленькому вогні 15 хвилин, весь час помішуючи. Посоліть і поперчіть.
- Злегка збийте яйце, натріть сир на середній тертці (1/4 сиру відкладіть убік). Додайте в поленту яйце, сир, бекон, креветки й перемішайте.
- Форму для запікання змастіть олією і викладіть у неї поленту з креветками, розрівняйте і посипте сиром, що відклали раніше.
- Помістіть форму у духовку, розігріту до 180°C. Запікайте страву 30-35 хвилин до золотистого кольору.
Страва має золотисту скоринку та ніжну вершково-креветкову серединку з ароматами овочів та бекону. Також ми розповідали, як пекти вівсяні булочки.