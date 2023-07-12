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Відчуйте себе на середземному морі: вишукана ситна страва

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Ця запіканка не залишить байдужим нікого
Ця запіканка не залишить байдужим нікого. Фото shuba.life

Райське поєднання продуктів

Ми розповідали, як приготувати смачну закуску з молодої капусти. Наступний рецепт вишуканіший — запіканка з креветками та беконом підійде і для урочистої домашньої вечері, і для святкового столу.

Ця страва — виграшна суміш ароматів, текстур і смаків, яка підкорить будь-кого без зусиль. Страва виходить дуже смачною, простою у приготуванні, хай і не зовсім швидкою. Рецептом поділились на порталі SHUBA.

Інгредієнти:

  • Полента — 200 г
  • Креветки очищені — 400 г
  • Бекон — 100 г
  • Цибуля ріпчаста — 1 шт.
  • Перець болгарський червоний — 1 шт.
  • Часник, зубчики — 2 шт.
  • Томати цілі очищені у власному соку — 400 г
  • Курячий бульйон — 600 мл
  • Яйця курячі — 1 шт.
  • Сіль, перець — до смаку
  • Оливкова олія — 20 мл
  • Масло вершкове — 20 г

Спосіб приготування:

  1. Бекон тонко наріжте й обсмажте в сковороді. Перекладіть на паперовий рушник, а потім дрібно наріжте.
  2. У ту саму сковороду покладіть креветки. Смажте 2 хвилини, помішуючи.
  3. Цибулю очистьте і нашинкуйте. Перець помийте, видаліть серцевину, м’якоть наріжте кубиками. Часник очистьте і подрібніть. Помідори поріжте кубиками.
  4. Розігрійте велику сковороду з вершковим маслом на середньому вогні. Покладіть цибулю і перець, смажте 5 хвилин. Додайте часник і помідори, влийте бульйон, доведіть до кипіння.
  5. Тоненькою цівкою всипте поленту і добре перемішайте. Готуйте на маленькому вогні 15 хвилин, весь час помішуючи. Посоліть і поперчіть.
  6. Злегка збийте яйце, натріть сир на середній тертці (1/4 сиру відкладіть убік). Додайте в поленту яйце, сир, бекон, креветки й перемішайте.
  7. Форму для запікання змастіть олією і викладіть у неї поленту з креветками, розрівняйте і посипте сиром, що відклали раніше.
  8. Помістіть форму у духовку, розігріту до 180°C. Запікайте страву 30-35 хвилин до золотистого кольору.

Страва має золотисту скоринку та ніжну вершково-креветкову серединку з ароматами овочів та бекону. Також ми розповідали, як пекти вівсяні булочки.

Теги:
#Рецепт #Креветки #Запіканка #Крупа