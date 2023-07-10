Якщо ліньки промивати рис: шалений трюк від досвідчених господинь

Вам не доведеться довго стояти біля раковини

Невід’ємним етапом приготування рису для всіх страв цієї крупи є його промивання. Щоб крупа була чиста, мити її потрібно кілька разів до повної прозорості води. Так ви не тільки позбавитеся пилу і дрібного сміття. Ви також видалите надлишки крохмалю, зменшите липкість продукту і зробите крупинки розсипчастими.

Однак процедуру промивання ризику важко назвати приємною, адже використовувати слід виключно холодну воду. Руки поступово німіють від холоду, їхня шкіра псується. Кмітливі господині винайшли інший, набагато простіший спосіб. Разом з Рixelinform відкриємо таємницю, як можна спростити цей не зовсім приємний процес.

Як можна очистити рис

Для такого трюку вам знадобиться тепла (близько 60 градусів) вода та кухонна сіль. Просто розчиніть у літрі води одну столову ложку солі та залийте рис отриманим розчином. Дайте крупі полежати в такій солоній ванні близько 40-60 хвилин.

Після вказаного часу промийте рис під проточною водою та можете приступати до приготування будь-яких страв, до складу яких входить цей інгредієнт. Після такої процедури крупа завжди виходитиме розсипчастою і з відмінним смаком.

До речі, японські кухарі готують рис за іншим рецептом. Так у страви з’являться незвичайні чайні нотки та незвичайний смак.