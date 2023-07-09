Пухке та ситне тісто: рецепт універсальних вівсяних булочок
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Чудовий варіант простого перекусу
Ми розповідали, як готувати смачні оладки. Ділимось ще одним універсальним рецептом з тіста.
Разом із "Порадницею" розповідаємо, як приготувати пухкі булочки з вівсяними пластівцями. Вони виходять абсолютно універсальними — їх можна брати і на перекус на роботу, і на пікнік, і до бутербродів в дорогу.
Інгредієнти:
- 220 г вівсяних пластівців
- 350—400 г борошна (пшеничного)
- 300 мл молока
- 2 столові ложки цукру
- 20 г свіжих дріжджів
- 0,5 чайної ложки солі
- 4 столові ложки олії
- соняшникове насіння (для присипки)
- яйце (для змащування)
Спосіб приготування:
- У миску влити тепло молоко, додати цукор і розкришені дріжджі. Всипати 50 г борошна, розмішати. Поставити опару в тепло на 15 хв. до утворення пінної шапочки.
- Додати в опару сіль і вівсяні пластівці. Влити олію, розмішати. Всипати борошно та замісити тісто. Викласти в змащену олією миску, накрити рушником, поставити на 1 годину для підйому.
- Розділити тісто на 14—16 частин, скачати в кульки. Викласти на застелене пергаментом деко.
- Змастити яйцем. Присипати очищеним насінням. Дати постояти 15 хв.
- Випікати в розігрітій до 180 градусів духовці близько 25 хв. Точний час залежить від вашої духовки.
Вони смачні як гарячими, так і коли вже остигнуть. Також ми розповідали, як приготувати вдома шоколад.