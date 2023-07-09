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Пухке та ситне тісто: рецепт універсальних вівсяних булочок

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Їх можна брати з собою будь-куди
Їх можна брати з собою будь-куди. Фото shuba.life

Чудовий варіант простого перекусу

Ми розповідали, як готувати смачні оладки. Ділимось ще одним універсальним рецептом з тіста.

Разом із "Порадницею" розповідаємо, як приготувати пухкі булочки з вівсяними пластівцями. Вони виходять абсолютно універсальними — їх можна брати і на перекус на роботу, і на пікнік, і до бутербродів в дорогу.

Інгредієнти:

  • 220 г вівсяних пластівців
  • 350—400 г борошна (пшеничного)
  • 300 мл молока
  • 2 столові ложки цукру
  • 20 г свіжих дріжджів
  • 0,5 чайної ложки солі
  • 4 столові ложки олії
  • соняшникове насіння (для присипки)
  • яйце (для змащування)

Спосіб приготування:

  1. У миску влити тепло молоко, додати цукор і розкришені дріжджі. Всипати 50 г борошна, розмішати. Поставити опару в тепло на 15 хв. до утворення пінної шапочки.
  2. Додати в опару сіль і вівсяні пластівці. Влити олію, розмішати. Всипати борошно та замісити тісто. Викласти в змащену олією миску, накрити рушником, поставити на 1 годину для підйому.
  3. Розділити тісто на 14—16 частин, скачати в кульки. Викласти на застелене пергаментом деко.
  4. Змастити яйцем. Присипати очищеним насінням. Дати постояти 15 хв.
  5. Випікати в розігрітій до 180 градусів духовці близько 25 хв. Точний час залежить від вашої духовки.

Вони смачні як гарячими, так і коли вже остигнуть. Також ми розповідали, як приготувати вдома шоколад.

Теги:
#Рецепт #Булочки #Вівсянка #Випічка