Пухке та ситне тісто: рецепт універсальних вівсяних булочок

Чудовий варіант простого перекусу

Ми розповідали, як готувати смачні оладки. Ділимось ще одним універсальним рецептом з тіста.

Разом із "Порадницею" розповідаємо, як приготувати пухкі булочки з вівсяними пластівцями. Вони виходять абсолютно універсальними — їх можна брати і на перекус на роботу, і на пікнік, і до бутербродів в дорогу.

Інгредієнти:

220 г вівсяних пластівців

350—400 г борошна (пшеничного)

300 мл молока

2 столові ложки цукру

20 г свіжих дріжджів

0,5 чайної ложки солі

4 столові ложки олії

соняшникове насіння (для присипки)

яйце (для змащування)

Спосіб приготування:

У миску влити тепло молоко, додати цукор і розкришені дріжджі. Всипати 50 г борошна, розмішати. Поставити опару в тепло на 15 хв. до утворення пінної шапочки. Додати в опару сіль і вівсяні пластівці. Влити олію, розмішати. Всипати борошно та замісити тісто. Викласти в змащену олією миску, накрити рушником, поставити на 1 годину для підйому. Розділити тісто на 14—16 частин, скачати в кульки. Викласти на застелене пергаментом деко. Змастити яйцем. Присипати очищеним насінням. Дати постояти 15 хв. Випікати в розігрітій до 180 градусів духовці близько 25 хв. Точний час залежить від вашої духовки.

Вони смачні як гарячими, так і коли вже остигнуть. Також ми розповідали, як приготувати вдома шоколад.