Если лень промывать рис: сногсшибательный трюк от опытных хозяек

Вам не придется долго стоять у раковины

Неотъемлемым этапом приготовления риса для всех блюд из этой крупы является его промывание. Чтобы крупа была чистой, мыть ее нужно несколько раз до полной прозрачности воды. Так вы не только избавитесь от пыли и мелкого мусора. Вы также удалите излишки крахмала, уменьшите липкость продукта и сделаете крупинки рассыпчатыми.

Однако процедуру промывки риска трудно назвать приятной, ведь использовать следует исключительно холодную воду. Руки постепенно немеют от холода, их кожа портится. Сообразительные хозяйки изобрели другой, гораздо более простой способ. Вместе с Рixelinform откроем тайну, как можно упростить этот не совсем приятный процесс.

Как можно очистить рис

Для такого трюка вам понадобится теплая (около 60 градусов) вода и поваренная соль. Просто растворите в литре воды одну столовую ложку соли и залейте рис полученным раствором. Дайте крупе полежать в такой соленой ванне около 40-60 минут.

После указанного времени промойте рис под проточной водой и можете приступать к приготовлению любых блюд, в состав которых входит этот ингредиент. После такой процедуры крупа всегда будет получаться рассыпчатой и с отличным вкусом.

Кстати, японские повара готовят рис по другому рецепту. Так у блюда появятся необычные чайные нотки и необычный вкус.