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Просто смешайте кефир, муку и яйцо: топовый рецепт пирожков с ветчиной и сыром

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Пирожки с ветчиной и сыром понравятся всем!
Пирожки с ветчиной и сыром понравятся всем!. Фото Meta.ua

Невероятное блюдо из подручных продуктов

Что может быть вкуснее жареных пирожков, да еще и с вкусной начинкой? Это невероятно простое, сытное и легкое в приготовлении блюдо.

Разнообразить "пирожковое" меню можно с помощью пирожков с ветчиной и сыром по рецепту "Мета". Они готовятся быстро и из продуктов, которые есть в холодильнике. Классический рецепт теста для жареных пирожков содержит дрожжи, но чтобы максимально упростить процесс, можно использовать кефир. Ну что, берем продукты и идем готовить?

Как приготовить пирожки с ветчиной и сыром

Ингредиенты

Для теста:

  • кефир – 300 г;
  • мука – 220 г;
  • яйцо – 1 шт.;
  • сода – 0,5 ч. л.;
  • соль — 1 ч. л.

Для начинки:

  • ветчина – 130 г;
  • сыр твердый – 100 г;
  • яйца (вареные) – 2 шт.;
  • лук зеленый;
  • растительное масло — для жарки.

Способ приготовления:

  1. Для теста в миску нужно разбить яйцо, добавить соль, соду, просеянную муку и кефир, а затем все хорошо взбить.
  2. Для начинки необходимо мелко нарезать ветчину и лук, сыр и вареные яйца натереть на терке. После этого все хорошо перемешать. Начинку нужно добавить в миску с тестом и тоже перемешать.
  3. На разогретую сковороду необходимо выкласть столовой ложкой пирожки и пожарить их до золотистого цвета с обеих сторон.

Пирожки можно подать как закуску к первому блюду или витаминному салату. Приятного аппетита!

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#Рецепт #Пирожки #Готовим дома