Просто смешайте кефир, муку и яйцо: топовый рецепт пирожков с ветчиной и сыром

Невероятное блюдо из подручных продуктов

Что может быть вкуснее жареных пирожков, да еще и с вкусной начинкой? Это невероятно простое, сытное и легкое в приготовлении блюдо.

Разнообразить "пирожковое" меню можно с помощью пирожков с ветчиной и сыром по рецепту "Мета". Они готовятся быстро и из продуктов, которые есть в холодильнике. Классический рецепт теста для жареных пирожков содержит дрожжи, но чтобы максимально упростить процесс, можно использовать кефир. Ну что, берем продукты и идем готовить?

Как приготовить пирожки с ветчиной и сыром

Ингредиенты

Для теста:

кефир – 300 г;

мука – 220 г;

яйцо – 1 шт.;

сода – 0,5 ч. л.;

соль — 1 ч. л.

Для начинки:

ветчина – 130 г;

сыр твердый – 100 г;

яйца (вареные) – 2 шт.;

лук зеленый;

растительное масло — для жарки.

Способ приготовления:

Для теста в миску нужно разбить яйцо, добавить соль, соду, просеянную муку и кефир, а затем все хорошо взбить. Для начинки необходимо мелко нарезать ветчину и лук, сыр и вареные яйца натереть на терке. После этого все хорошо перемешать. Начинку нужно добавить в миску с тестом и тоже перемешать. На разогретую сковороду необходимо выкласть столовой ложкой пирожки и пожарить их до золотистого цвета с обеих сторон.

Пирожки можно подать как закуску к первому блюду или витаминному салату. Приятного аппетита!