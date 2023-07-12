Просто смешайте кефир, муку и яйцо: топовый рецепт пирожков с ветчиной и сыром
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Невероятное блюдо из подручных продуктов
Что может быть вкуснее жареных пирожков, да еще и с вкусной начинкой? Это невероятно простое, сытное и легкое в приготовлении блюдо.
Разнообразить "пирожковое" меню можно с помощью пирожков с ветчиной и сыром по рецепту "Мета". Они готовятся быстро и из продуктов, которые есть в холодильнике. Классический рецепт теста для жареных пирожков содержит дрожжи, но чтобы максимально упростить процесс, можно использовать кефир. Ну что, берем продукты и идем готовить?
Как приготовить пирожки с ветчиной и сыром
Ингредиенты
Для теста:
- кефир – 300 г;
- мука – 220 г;
- яйцо – 1 шт.;
- сода – 0,5 ч. л.;
- соль — 1 ч. л.
Для начинки:
- ветчина – 130 г;
- сыр твердый – 100 г;
- яйца (вареные) – 2 шт.;
- лук зеленый;
- растительное масло — для жарки.
Способ приготовления:
- Для теста в миску нужно разбить яйцо, добавить соль, соду, просеянную муку и кефир, а затем все хорошо взбить.
- Для начинки необходимо мелко нарезать ветчину и лук, сыр и вареные яйца натереть на терке. После этого все хорошо перемешать. Начинку нужно добавить в миску с тестом и тоже перемешать.
- На разогретую сковороду необходимо выкласть столовой ложкой пирожки и пожарить их до золотистого цвета с обеих сторон.
Пирожки можно подать как закуску к первому блюду или витаминному салату. Приятного аппетита!