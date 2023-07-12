Просто змішайте кефір, борошно та яйце: топовий рецепт пиріжків з шинкою та сиром
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Неймовірна страва з підручних продуктів
Що може бути смачніше смажених пиріжків, та ще й зі смачною начинкою? Це неймовірно проста, ситна та легка у приготуванні страва.
Урізноманітнити "пиріжкове" меню можна за допомогою пиріжків з шинкою та сиром за рецептом "Мета". Вони готуються швидко і з продуктів, які є у холодильнику. Класичний рецепт тесту для смажених пиріжків містить дріжджі, але, щоб максимально спростити процес, можна використовувати кефір. Ну що, беремо продукти та йдемо готувати?
Як приготувати пиріжки з шинкою та сиром
Інгредієнти:
Для тіста:
- кефір – 300 г;
- борошно — 220 г;
- яйце – 1 шт.;
- сода — 0,5 ч. л.;
- сіль — 1 ч. л.
Для начинки:
- шинка – 130 г;
- сир твердий – 100 г;
- яйця (варені) – 2 шт.;
- цибуля зелена;
- рослинна олія — для смаження.
Спосіб приготування:
- Для тіста в миску потрібно розбити яйце, додати сіль, соду, просіяне борошно і кефір, а потім все добре збити.
- Для начинки необхідно дрібно нарізати шинку та цибулю, сир та варені яйця натерти на тертці. Після цього все добре перемішати. Начинку потрібно додати до миски з тістом і теж перемішати.
- На розігріту сковороду необхідно викласти столовою ложкою пиріжки і посмажити до золотистого кольору з обох боків.
Пиріжки можна подати як закуску до першої страви або вітамінного салату. Смачного!