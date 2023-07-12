Просто змішайте кефір, борошно та яйце: топовий рецепт пиріжків з шинкою та сиром

Неймовірна страва з підручних продуктів

Що може бути смачніше смажених пиріжків, та ще й зі смачною начинкою? Це неймовірно проста, ситна та легка у приготуванні страва.

Урізноманітнити "пиріжкове" меню можна за допомогою пиріжків з шинкою та сиром за рецептом "Мета". Вони готуються швидко і з продуктів, які є у холодильнику. Класичний рецепт тесту для смажених пиріжків містить дріжджі, але, щоб максимально спростити процес, можна використовувати кефір. Ну що, беремо продукти та йдемо готувати?

Як приготувати пиріжки з шинкою та сиром

Інгредієнти:

Для тіста:

кефір – 300 г;

борошно — 220 г;

яйце – 1 шт.;

сода — 0,5 ч. л.;

сіль — 1 ч. л.

Для начинки:

шинка – 130 г;

сир твердий – 100 г;

яйця (варені) – 2 шт.;

цибуля зелена;

рослинна олія — для смаження.

Спосіб приготування:

Для тіста в миску потрібно розбити яйце, додати сіль, соду, просіяне борошно і кефір, а потім все добре збити. Для начинки необхідно дрібно нарізати шинку та цибулю, сир та варені яйця натерти на тертці. Після цього все добре перемішати. Начинку потрібно додати до миски з тістом і теж перемішати. На розігріту сковороду необхідно викласти столовою ложкою пиріжки і посмажити до золотистого кольору з обох боків.

Пиріжки можна подати як закуску до першої страви або вітамінного салату. Смачного!