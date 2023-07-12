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Просто змішайте кефір, борошно та яйце: топовий рецепт пиріжків з шинкою та сиром

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Пиріжки з шинкою та сиром сподобаються всім!
Пиріжки з шинкою та сиром сподобаються всім!. Фото Meta.ua

Неймовірна страва з підручних продуктів

Що може бути смачніше смажених пиріжків, та ще й зі смачною начинкою? Це неймовірно проста, ситна та легка у приготуванні страва.

Урізноманітнити "пиріжкове" меню можна за допомогою пиріжків з шинкою та сиром за рецептом "Мета". Вони готуються швидко і з продуктів, які є у холодильнику. Класичний рецепт тесту для смажених пиріжків містить дріжджі, але, щоб максимально спростити процес, можна використовувати кефір. Ну що, беремо продукти та йдемо готувати?

Як приготувати пиріжки з шинкою та сиром

Інгредієнти:

Для тіста:

  • кефір – 300 г;
  • борошно — 220 г;
  • яйце – 1 шт.;
  • сода — 0,5 ч. л.;
  • сіль — 1 ч. л.

Для начинки:

  • шинка – 130 г;
  • сир твердий – 100 г;
  • яйця (варені) – 2 шт.;
  • цибуля зелена;
  • рослинна олія — для смаження.

Спосіб приготування:

  1. Для тіста в миску потрібно розбити яйце, додати сіль, соду, просіяне борошно і кефір, а потім все добре збити.
  2. Для начинки необхідно дрібно нарізати шинку та цибулю, сир та варені яйця натерти на тертці. Після цього все добре перемішати. Начинку потрібно додати до миски з тістом і теж перемішати.
  3. На розігріту сковороду необхідно викласти столовою ложкою пиріжки і посмажити до золотистого кольору з обох боків.

Пиріжки можна подати як закуску до першої страви або вітамінного салату. Смачного!

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