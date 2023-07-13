Как накормить семью за 15 минут: рецепт аппетитного и полезного омлета
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С таким рецептом справится даже ребенок!
Завтрак – это важный прием пищи, который пропускать не стоит. Он обязательно должен быть питательным и натуральным, вкусным и быстрым в приготовлении. Хороший завтрак – это тот, который не займет у вас много времени, но при этом доставит массу удовольствия, пользы и энергии. Первый прием пищи должен приносить вам желание прожить этот долгий день!
Возможно ли приготовить вкусный и полезный завтрак за короткое время? Да, если это омлет с кабачками по рецепту "Мета". Всего за 15 минут у вас получатся 4 порции бесподобного блюда, на приготовление которого вам не нужны сложные продукты или необычная техника. Пробуйте и наслаждайтесь!
Как приготовить омлет с кабачками
Ингредиенты:
- 5 яиц;
- 400 г кабачков;
- мука;
- растительное масло;
- соль.
Способ приготовления:
- Все яйца нужно посолить и взбить венчиком.
- Кабачки порезать на тонкие кружки и посолить, а затем обвалять в муке.
- Выложить кабачки на горячую сковороду и немного обжарить. Когда они остынут, нужно переложить их в яйца.
- На горячую сковороду с маслом выливается вся смесь и жарится до полной готовности.
Подавайте омлет с любимыми бутербродами. Приятного аппетита и хорошего дня!