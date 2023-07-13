Как накормить семью за 15 минут: рецепт аппетитного и полезного омлета

С таким рецептом справится даже ребенок!

Завтрак – это важный прием пищи, который пропускать не стоит. Он обязательно должен быть питательным и натуральным, вкусным и быстрым в приготовлении. Хороший завтрак – это тот, который не займет у вас много времени, но при этом доставит массу удовольствия, пользы и энергии. Первый прием пищи должен приносить вам желание прожить этот долгий день!

Возможно ли приготовить вкусный и полезный завтрак за короткое время? Да, если это омлет с кабачками по рецепту "Мета". Всего за 15 минут у вас получатся 4 порции бесподобного блюда, на приготовление которого вам не нужны сложные продукты или необычная техника. Пробуйте и наслаждайтесь!

Как приготовить омлет с кабачками

Ингредиенты:

5 яиц;

400 г кабачков;

мука;

растительное масло;

соль.

Способ приготовления:

Все яйца нужно посолить и взбить венчиком. Кабачки порезать на тонкие кружки и посолить, а затем обвалять в муке. Выложить кабачки на горячую сковороду и немного обжарить. Когда они остынут, нужно переложить их в яйца. На горячую сковороду с маслом выливается вся смесь и жарится до полной готовности.

Подавайте омлет с любимыми бутербродами. Приятного аппетита и хорошего дня!