Як нагодувати сім’ю за 15 хвилин: рецепт апетитного та корисного омлету

З таким рецептом упорається навіть дитина!

Сніданок – це важливий прийом їжі, який не варто пропускати. Він обов’язково має бути поживним та натуральним, смачним та швидким у приготуванні. Хороший сніданок — це той, який не займе у вас багато часу, але при цьому принесе масу задоволення, користі та енергії. Перший прийом їжі має приносити вам бажання прожити цей довгий день!

Чи можливо приготувати смачний та корисний сніданок за короткий час? Так, якщо це омлет з кабачками за рецептом "Мета". Всього за 15 хвилин ви отримаєте 4 порції незрівнянної страви, на приготування якої вам не потрібні складні продукти або незвичайна техніка. Пробуйте та насолоджуйтесь!

Як приготувати омлет з кабачками

Інгредієнти:

5 яєць;

400 г кабачків;

борошно;

рослинна олія;

сіль.

Спосіб приготування:

Усі яйця потрібно посолити та збити вінчиком. Кабачки порізати на тонкі шматочки та посолити, а потім обваляти в борошні. Викласти кабачки на гарячу сковороду та обсмажити. Коли вони охолонуть, потрібно перекласти їх у яйця. На гарячу сковороду з рослинною олією вилити всю суміш і посмажити до повної готовності.

Подавайте омлет з улюбленими бутербродами. Смачного та гарного дня!