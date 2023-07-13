Ради такого десерта вы будете держать дома банку пива: необычный рецепт рассыпчатого печенья к чаю

Из одного теста готовим и сладкую, и соленую выпечку

Мы привыкли, что любимая выпечка занимает много времени. Именно поэтому даже опытные кулинары не балуют себя и своих близких вкусным домашним печеньем или пирогами.

Сегодня вместе с "Це Смак" развеем этот миф и быстро и просто приготовим удивительное печенье на пиве. Если вы цените свое время, этот рецепт придется вам по душе: выпечка готовится быстро и из минимального количества ингредиентов. Тем не менее эта выпечка обязательно порадует вас и ваших близких! Ну что, попробуем?

Как приготовить печенье на пиве

Ингредиенты на 4 порции:

маргарин – 500 г;

пшеничная мука – 4 ст.;

светлое пиво – 1 ст.;

яйцо – 1 шт.;

соль, кунжут, сахар – по своему вкусу.

Способ приготовления:

В размягченный маргарин добавьте 3 стакана муки. Влейте пиво и перемешайте. Высыпьте еще стакан муки. Размешайте, отправьте тесто в холодильник в час. Затем раскатайте его в лепешку толщиной не менее 0,5 сантиметра. С помощью фигурных форм сделайте печенье. Противень застелите фольгой и выложите на него печенье. Взбитым яйцом намажьте фигурки. Половину печенья посыпьте солью с кунжутом, а оставшиеся – сахаром. Выпекайте печенье в разогретой до 200 градусов духовке 15-20 минут.

Пока вкуснятина в духовке, приготовьте любимый напиток. Приятного аппетита!