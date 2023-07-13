Ради такого десерта вы будете держать дома банку пива: необычный рецепт рассыпчатого печенья к чаю
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Из одного теста готовим и сладкую, и соленую выпечку
Мы привыкли, что любимая выпечка занимает много времени. Именно поэтому даже опытные кулинары не балуют себя и своих близких вкусным домашним печеньем или пирогами.
Сегодня вместе с "Це Смак" развеем этот миф и быстро и просто приготовим удивительное печенье на пиве. Если вы цените свое время, этот рецепт придется вам по душе: выпечка готовится быстро и из минимального количества ингредиентов. Тем не менее эта выпечка обязательно порадует вас и ваших близких! Ну что, попробуем?
Как приготовить печенье на пиве
Ингредиенты на 4 порции:
- маргарин – 500 г;
- пшеничная мука – 4 ст.;
- светлое пиво – 1 ст.;
- яйцо – 1 шт.;
- соль, кунжут, сахар – по своему вкусу.
Способ приготовления:
- В размягченный маргарин добавьте 3 стакана муки. Влейте пиво и перемешайте. Высыпьте еще стакан муки. Размешайте, отправьте тесто в холодильник в час.
- Затем раскатайте его в лепешку толщиной не менее 0,5 сантиметра. С помощью фигурных форм сделайте печенье.
- Противень застелите фольгой и выложите на него печенье. Взбитым яйцом намажьте фигурки.
- Половину печенья посыпьте солью с кунжутом, а оставшиеся – сахаром.
- Выпекайте печенье в разогретой до 200 градусов духовке 15-20 минут.
Пока вкуснятина в духовке, приготовьте любимый напиток. Приятного аппетита!