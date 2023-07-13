Заради такого десерту ви триматимете вдома банку пива: незвичайний рецепт розсипчастого печива до чаю

З одного тіста готуємо і солодку, і солону випічку

Ми звикли, що улюблена випічка займає багато часу. Саме тому навіть досвідчені кулінари не балують себе та своїх близьких смачним домашнім печивом чи пирогами.

Сьогодні разом із "Це Смак" розвіємо цей міф і швидко і просто приготуємо дивовижне печиво на пиві. Якщо ви цінуєте свій час, цей рецепт сподобається вам: випічка готується швидко і з мінімальної кількості інгредієнтів. Проте ця випічка обов’язково порадує вас та ваших близьких! Ну що, спробуємо?

Як приготувати печиво на пиві

Інгредієнти на 4 порції:

маргарин – 500 г;

пшеничне борошно – 4 ст.;

світле пиво – 1 ст.;

яйце – 1 шт.;

сіль, кунжут, цукор – на свій смак.

Спосіб приготування:

У розм’якшений маргарин додайте 3 склянки борошна. Влийте пиво та перемішайте. Висипте ще склянку борошна. Розмішайте, відправте тісто в холодильник на годину. Потім розкотіть його в коржик завтовшки не менше 0,5 сантиметра. За допомогою фігурних форм зробіть печиво. Деко застеліть фольгою і викладіть на нього печиво. Збитим яйцем намажте фігурки. Половину печива посипте сіллю з кунжутом, а ті, що залишилися — цукром. Випікайте печиво у розігрітій до 200 градусів духовці 15-20 хвилин.

Поки смакота в духовці, приготуйте улюблений напій. Смачного!