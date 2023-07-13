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Подсмотрели в ресторане, приготовили дома: самый улетный салат в мире готовится по этому рецепту

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Сырный салат не оставит вас равнодушным
Сырный салат не оставит вас равнодушным. Фото Depositphotos

Это блюдо — сочетание удивительного и нестандартного

Чтобы приготовить непревзойденный салат, многого не нужно. Для вкусного блюда важно правильно подобрать ингредиенты.

В салате с названием "Квартет" от "Це Смак" все продукты самым удачным образом дополняют друг друга: нежный куриный ком, кисло-сладкий чернослив, подкопченный сыр, яйца. Простое в приготовлении блюдо так вам понравится, что в дальнейшем вы будете регулярно баловать им родных. Если подкопченный колбасный сыр в ингредиентах вам не по душе, замените его обычным сыром и наслаждайтесь блюдом, приготовленным в соответствии с вашими вкусовыми предпочтениями.

Как приготовить сырный салат с мясом

Ингредиенты на 2 порции:

  • сыр колбасный – 150 г;
  • чернослив – 150 г;
  • куриное филе – 100 г;
  • яйцо – 2 шт.;
  • майонез – по своему вкусу.

Способ приготовления:

  1. Куриную грудку отварите, яйца сварите вкрутую, чернослив замочите в кипятке на 15 минут.
  2. Охлажденную курицу нарежьте поперек волокон, яйца мелко порежьте, чернослив нарежьте соломкой, а творог натрите.
  3. Все ингредиенты смешайте, заправьте по вкусу майонезом, оставьте в холодильнике на час.

Кстати, майонез для такого салата можно приготовить дома. Кто бы мог подумать, что это так просто и вкусно.

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