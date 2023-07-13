Подсмотрели в ресторане, приготовили дома: самый улетный салат в мире готовится по этому рецепту
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Это блюдо — сочетание удивительного и нестандартного
Чтобы приготовить непревзойденный салат, многого не нужно. Для вкусного блюда важно правильно подобрать ингредиенты.
В салате с названием "Квартет" от "Це Смак" все продукты самым удачным образом дополняют друг друга: нежный куриный ком, кисло-сладкий чернослив, подкопченный сыр, яйца. Простое в приготовлении блюдо так вам понравится, что в дальнейшем вы будете регулярно баловать им родных. Если подкопченный колбасный сыр в ингредиентах вам не по душе, замените его обычным сыром и наслаждайтесь блюдом, приготовленным в соответствии с вашими вкусовыми предпочтениями.
Как приготовить сырный салат с мясом
Ингредиенты на 2 порции:
- сыр колбасный – 150 г;
- чернослив – 150 г;
- куриное филе – 100 г;
- яйцо – 2 шт.;
- майонез – по своему вкусу.
Способ приготовления:
- Куриную грудку отварите, яйца сварите вкрутую, чернослив замочите в кипятке на 15 минут.
- Охлажденную курицу нарежьте поперек волокон, яйца мелко порежьте, чернослив нарежьте соломкой, а творог натрите.
- Все ингредиенты смешайте, заправьте по вкусу майонезом, оставьте в холодильнике на час.
Кстати, майонез для такого салата можно приготовить дома. Кто бы мог подумать, что это так просто и вкусно.