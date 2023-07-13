Подсмотрели в ресторане, приготовили дома: самый улетный салат в мире готовится по этому рецепту

Это блюдо — сочетание удивительного и нестандартного

Чтобы приготовить непревзойденный салат, многого не нужно. Для вкусного блюда важно правильно подобрать ингредиенты.

В салате с названием "Квартет" от "Це Смак" все продукты самым удачным образом дополняют друг друга: нежный куриный ком, кисло-сладкий чернослив, подкопченный сыр, яйца. Простое в приготовлении блюдо так вам понравится, что в дальнейшем вы будете регулярно баловать им родных. Если подкопченный колбасный сыр в ингредиентах вам не по душе, замените его обычным сыром и наслаждайтесь блюдом, приготовленным в соответствии с вашими вкусовыми предпочтениями.

Как приготовить сырный салат с мясом

Ингредиенты на 2 порции:

сыр колбасный – 150 г;

чернослив – 150 г;

куриное филе – 100 г;

яйцо – 2 шт.;

майонез – по своему вкусу.

Способ приготовления:

Куриную грудку отварите, яйца сварите вкрутую, чернослив замочите в кипятке на 15 минут. Охлажденную курицу нарежьте поперек волокон, яйца мелко порежьте, чернослив нарежьте соломкой, а творог натрите. Все ингредиенты смешайте, заправьте по вкусу майонезом, оставьте в холодильнике на час.

Кстати, майонез для такого салата можно приготовить дома. Кто бы мог подумать, что это так просто и вкусно.