Підглянули в ресторані, приготували вдома: найульотніший салат у світі готується за цим рецептом
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Ця страва — поєднання дивовижного та нестандартного
Щоб приготувати неперевершений салат, багато не потрібно. Для смачної страви важливо правильно підібрати інгредієнти.
У салаті з назвою "Квартет" від "Це Смак" всі продукти найвдалішим чином доповнюють один одного: ніжна куряча грудка, кисло-солодкий чорнослив, підкопчений сир, яйця. Проста у приготуванні страва так вам сподобається, що надалі ви регулярно балуватимете нею рідних. Якщо підкопчений ковбасний сир в інгредієнтах вам не до вподоби, замініть його на звичайний сир і насолоджуйтесь стравою, приготованою відповідно до ваших смакових уподобань.
Як приготувати сирний салат з м’ясом
Інгредієнти на 2 порції:
- сир ковбасний – 150 г;
- чорнослив – 150 г;
- куряче філе – 100 г;
- яйце – 2 шт.;
- майонез – на свій смак.
Спосіб приготування:
- Курячі грудки відваріть, яйця зваріть круто, чорнослив замочіть в окропі на 15 хвилин.
- Охолоджену курку наріжте впоперек волокон, яйця дрібно наріжте, чорнослив наріжте соломкою, а сир натріть.
- Усі інгредієнти змішайте, заправте до смаку майонезом, залиште в холодильнику на годину.
До речі, майонез для такого салату можна приготувати вдома. Хто б міг подумати, що це так просто та смачно.