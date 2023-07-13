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Підглянули в ресторані, приготували вдома: найульотніший салат у світі готується за цим рецептом

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Сирний салат не залишить вас байдужим
Сирний салат не залишить вас байдужим. Фото Depositphotos

Ця страва — поєднання дивовижного та нестандартного

Щоб приготувати неперевершений салат, багато не потрібно. Для смачної страви важливо правильно підібрати інгредієнти.

У салаті з назвою "Квартет" від "Це Смак" всі продукти найвдалішим чином доповнюють один одного: ніжна куряча грудка, кисло-солодкий чорнослив, підкопчений сир, яйця. Проста у приготуванні страва так вам сподобається, що надалі ви регулярно балуватимете нею рідних. Якщо підкопчений ковбасний сир в інгредієнтах вам не до вподоби, замініть його на звичайний сир і насолоджуйтесь стравою, приготованою відповідно до ваших смакових уподобань.

Як приготувати сирний салат з м’ясом

Інгредієнти на 2 порції:

  • сир ковбасний – 150 г;
  • чорнослив – 150 г;
  • куряче філе – 100 г;
  • яйце – 2 шт.;
  • майонез – на свій смак.

Спосіб приготування:

  1. Курячі грудки відваріть, яйця зваріть круто, чорнослив замочіть в окропі на 15 хвилин.
  2. Охолоджену курку наріжте впоперек волокон, яйця дрібно наріжте, чорнослив наріжте соломкою, а сир натріть.
  3. Усі інгредієнти змішайте, заправте до смаку майонезом, залиште в холодильнику на годину.

До речі, майонез для такого салату можна приготувати вдома. Хто б міг подумати, що це так просто та смачно.

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#Рецепт #Салат #Готуємо вдома