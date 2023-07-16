Так восхитительно день вы еще не начинали: рецепт самых вкусных тостов для настоящих гурманов
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Прекрасная идея для завтрака
Тосты – всегда идеальная идея для быстрого завтрака. С жареными ломтиками хлеба можно придумать много вариантов — они сочетаются с любыми продуктами в вашем холодильнике. Это отличный выбор для завтрака.
С приготовлением французских тостов по рецепту "Вкусно новости" вы справитесь за считанные минуты. Такой завтрак получится невероятно вкусным и вы получите действительно нереальное удовольствие. Именно так и должен начинаться день!
Как приготовить французские тосты
Ингредиенты:
- 2 ломтика поджаренного хлеба;
- 1 яйцо;
- 50 миллилитров молока;
- 2 ломтика сыра гауда;
- 20 грамм ветчины;
- 1 столовая ложка оливкового масла;
- соль, перец по вкусу.
Способ приготовления:
- Смешайте яйцо с молоком и щепоткой соли и перца.
- Разогрейте сковороду с оливковым маслом.
- Окуните ломтики в яичную смесь и выложите на сковороду. Жарьте, пока они не подрумянятся.
- Один кусочек переверните, выложите на него ломтик сыра, ломтик ветчины и снова ломтик сыра.
- Накройте вторым кусочком обжаренной внутрь стороной и прижмите. Когда первый ломтик подрумянится, переверните весь бутерброд наизнанку, чтобы приготовить второй ломтик.
- Жарьте до тех пор, пока второй кусочек не подрумянится.
Подавайте французские тосты с ароматным кофе и наслаждайтесь. Начинайте свой день приятно!