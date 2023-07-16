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Так восхитительно день вы еще не начинали: рецепт самых вкусных тостов для настоящих гурманов

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Простые и бюджетные французские тосты
Простые и бюджетные французские тосты. Фото etnosoft.com.ua

Прекрасная идея для завтрака

Тосты – всегда идеальная идея для быстрого завтрака. С жареными ломтиками хлеба можно придумать много вариантов — они сочетаются с любыми продуктами в вашем холодильнике. Это отличный выбор для завтрака.

С приготовлением французских тостов по рецепту "Вкусно новости" вы справитесь за считанные минуты. Такой завтрак получится невероятно вкусным и вы получите действительно нереальное удовольствие. Именно так и должен начинаться день!

Как приготовить французские тосты

Ингредиенты:

  • 2 ломтика поджаренного хлеба;
  • 1 яйцо;
  • 50 миллилитров молока;
  • 2 ломтика сыра гауда;
  • 20 грамм ветчины;
  • 1 столовая ложка оливкового масла;
  • соль, перец по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Смешайте яйцо с молоком и щепоткой соли и перца.
  2. Разогрейте сковороду с оливковым маслом.
  3. Окуните ломтики в яичную смесь и выложите на сковороду. Жарьте, пока они не подрумянятся.
  4. Один кусочек переверните, выложите на него ломтик сыра, ломтик ветчины и снова ломтик сыра.
  5. Накройте вторым кусочком обжаренной внутрь стороной и прижмите. Когда первый ломтик подрумянится, переверните весь бутерброд наизнанку, чтобы приготовить второй ломтик.
  6. Жарьте до тех пор, пока второй кусочек не подрумянится.

Подавайте французские тосты с ароматным кофе и наслаждайтесь. Начинайте свой день приятно!

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#Рецепт #Завтрак #Тосты #Готовим дома