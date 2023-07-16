Так восхитительно день вы еще не начинали: рецепт самых вкусных тостов для настоящих гурманов

Прекрасная идея для завтрака

Тосты – всегда идеальная идея для быстрого завтрака. С жареными ломтиками хлеба можно придумать много вариантов — они сочетаются с любыми продуктами в вашем холодильнике. Это отличный выбор для завтрака.

С приготовлением французских тостов по рецепту "Вкусно новости" вы справитесь за считанные минуты. Такой завтрак получится невероятно вкусным и вы получите действительно нереальное удовольствие. Именно так и должен начинаться день!

Как приготовить французские тосты

Ингредиенты:

2 ломтика поджаренного хлеба;

1 яйцо;

50 миллилитров молока;

2 ломтика сыра гауда;

20 грамм ветчины;

1 столовая ложка оливкового масла;

соль, перец по вкусу.

Способ приготовления:

Смешайте яйцо с молоком и щепоткой соли и перца. Разогрейте сковороду с оливковым маслом. Окуните ломтики в яичную смесь и выложите на сковороду. Жарьте, пока они не подрумянятся. Один кусочек переверните, выложите на него ломтик сыра, ломтик ветчины и снова ломтик сыра. Накройте вторым кусочком обжаренной внутрь стороной и прижмите. Когда первый ломтик подрумянится, переверните весь бутерброд наизнанку, чтобы приготовить второй ломтик. Жарьте до тех пор, пока второй кусочек не подрумянится.

Подавайте французские тосты с ароматным кофе и наслаждайтесь. Начинайте свой день приятно!