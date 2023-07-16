Так чудово день ви ще не починали: рецепт найсмачніших тостів для справжніх гурманів
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Прекрасна ідея для сніданку
Тости – завжди ідеальна ідея для швидкого сніданку. Зі смаженими скибочками хліба можна придумати багато варіантів — вони поєднуються з будь-якими продуктами у вашому холодильнику. Це чудовий вибір для сніданку.
З приготуванням французьких тостів за рецептом "Смачно новини" ви впораєтеся за лічені хвилини. Такий сніданок вийде неймовірно смачним і ви отримаєте справді нереальне задоволення. Саме так і має починатися день!
Як приготувати французькі тости
Інгредієнти:
- 2 скибочки підсмаженого хліба;
- 1 яйце;
- 50 мілілітрів молока;
- 2 скибочки сиру гауда;
- 20 г шинки;
- 1 столова ложка оливкової олії;
- сіль, перець до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Змішайте яйце з молоком і щіпкою солі та перцю.
- Розігрійте сковороду з оливковою олією.
- Занурте скибочки в яєчну суміш і викладіть на сковороду. Смажте, поки вони не підрум’яняться.
- Один шматочок переверніть, викладіть на нього скибочку сиру, скибочку шинки та знову скибочку сиру.
- Накрийте другим шматочком обсмаженою стороною і притисніть. Коли перша скибочка підрум’яниться, переверніть весь бутерброд, щоб приготувати другу скибочку.
- Смажте доти, доки другий шматочок не підрум’яниться.
Подавайте французькі тости з ароматною кавою та насолоджуйтесь. Починайте свій день приємно!