Так чудово день ви ще не починали: рецепт найсмачніших тостів для справжніх гурманів

Прекрасна ідея для сніданку

Тости – завжди ідеальна ідея для швидкого сніданку. Зі смаженими скибочками хліба можна придумати багато варіантів — вони поєднуються з будь-якими продуктами у вашому холодильнику. Це чудовий вибір для сніданку.

З приготуванням французьких тостів за рецептом "Смачно новини" ви впораєтеся за лічені хвилини. Такий сніданок вийде неймовірно смачним і ви отримаєте справді нереальне задоволення. Саме так і має починатися день!

Як приготувати французькі тости

Інгредієнти:

2 скибочки підсмаженого хліба;

1 яйце;

50 мілілітрів молока;

2 скибочки сиру гауда;

20 г шинки;

1 столова ложка оливкової олії;

сіль, перець до свого смаку.

Спосіб приготування:

Змішайте яйце з молоком і щіпкою солі та перцю. Розігрійте сковороду з оливковою олією. Занурте скибочки в яєчну суміш і викладіть на сковороду. Смажте, поки вони не підрум’яняться. Один шматочок переверніть, викладіть на нього скибочку сиру, скибочку шинки та знову скибочку сиру. Накрийте другим шматочком обсмаженою стороною і притисніть. Коли перша скибочка підрум’яниться, переверніть весь бутерброд, щоб приготувати другу скибочку. Смажте доти, доки другий шматочок не підрум’яниться.

Подавайте французькі тости з ароматною кавою та насолоджуйтесь. Починайте свій день приємно!