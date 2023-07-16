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Так чудово день ви ще не починали: рецепт найсмачніших тостів для справжніх гурманів

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Прості та бюджетні французькі тости
Прості та бюджетні французькі тости. Фото etnosoft.com.ua

Прекрасна ідея для сніданку

Тости – завжди ідеальна ідея для швидкого сніданку. Зі смаженими скибочками хліба можна придумати багато варіантів — вони поєднуються з будь-якими продуктами у вашому холодильнику. Це чудовий вибір для сніданку.

З приготуванням французьких тостів за рецептом "Смачно новини" ви впораєтеся за лічені хвилини. Такий сніданок вийде неймовірно смачним і ви отримаєте справді нереальне задоволення. Саме так і має починатися день!

Як приготувати французькі тости

Інгредієнти:

  • 2 скибочки підсмаженого хліба;
  • 1 яйце;
  • 50 мілілітрів молока;
  • 2 скибочки сиру гауда;
  • 20 г шинки;
  • 1 столова ложка оливкової олії;
  • сіль, перець до свого смаку.

Спосіб приготування:

  1. Змішайте яйце з молоком і щіпкою солі та перцю.
  2. Розігрійте сковороду з оливковою олією.
  3. Занурте скибочки в яєчну суміш і викладіть на сковороду. Смажте, поки вони не підрум’яняться.
  4. Один шматочок переверніть, викладіть на нього скибочку сиру, скибочку шинки та знову скибочку сиру.
  5. Накрийте другим шматочком обсмаженою стороною і притисніть. Коли перша скибочка підрум’яниться, переверніть весь бутерброд, щоб приготувати другу скибочку.
  6. Смажте доти, доки другий шматочок не підрум’яниться.

Подавайте французькі тости з ароматною кавою та насолоджуйтесь. Починайте свій день приємно!

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#Рецепт #Сніданок #Тости #Готуємо вдома