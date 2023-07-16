Этот гарнир станет вашим любимым: фантастический рецепт с картофельной корочкой
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Прекрасный вариант обеда или ужина
Мы рассказывали, как приготовить вкусную запеканку с лентой и пряным фаршем. Теперь делимся рецептом простой картофельной запеканки.
Кушанье готовится максимально просто. Она может быть как самостоятельным блюдом, так и вкусным гарниром. Рецептом поделились на портале "Советница".
Ингредиенты:
- 2 луковицы
- 2 сладких перца
- 2 зубчика чеснока
- 3 цуккини
- баклажан
- 4 картофелины
- базилики
- 4 помидора
- 150 мл сливок (33%)
- 80 г твердого сыра
- масло
- по щепотке молотого мускатного ореха, черного перца и соли
Способ приготовления:
- Нарезать цуккини, баклажан и перец большими ломтиками. Чеснок порубить, лук порезать кубиками. Разогреть масло в огнеупорной сковороде.
- Положить лук и жарить 2 минуты, затем добавить чеснок, перец, цуккини и баклажан. Готовить на среднем огне 10-12 мин. до мягкости, при необходимости влить 1–2 столовых ложки воды.
- Добавить помидоры, посолить, поперчить. Накрыть крышкой и оставить на медленном огне на 15 минут.
- Крупно порезать листья базилик и добавить к овощам. Разогреть духовку до 160 градусов. Натереть картофель на большой терке.
- Приправить солью, перцем и мускатом, разровнять поверхность овощей и выложить картофель, полить сливками, запекать в духовке 25 мин. Затем увеличить температуру до 180 градусов, посыпать блюдо сыром и запекать еще 15 мин.
Блюдо получается чрезвычайно сытным и вкусным. Также мы рассказывали, как пожарить на сковороде вкусное мясо с луком.