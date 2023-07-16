Этот гарнир станет вашим любимым: фантастический рецепт с картофельной корочкой

Прекрасный вариант обеда или ужина

Мы рассказывали, как приготовить вкусную запеканку с лентой и пряным фаршем. Теперь делимся рецептом простой картофельной запеканки.

Кушанье готовится максимально просто. Она может быть как самостоятельным блюдом, так и вкусным гарниром. Рецептом поделились на портале "Советница".

Ингредиенты:

2 луковицы

2 сладких перца

2 зубчика чеснока

3 цуккини

баклажан

4 картофелины

базилики

4 помидора

150 мл сливок (33%)

80 г твердого сыра

масло

по щепотке молотого мускатного ореха, черного перца и соли

Способ приготовления:

Нарезать цуккини, баклажан и перец большими ломтиками. Чеснок порубить, лук порезать кубиками. Разогреть масло в огнеупорной сковороде. Положить лук и жарить 2 минуты, затем добавить чеснок, перец, цуккини и баклажан. Готовить на среднем огне 10-12 мин. до мягкости, при необходимости влить 1–2 столовых ложки воды. Добавить помидоры, посолить, поперчить. Накрыть крышкой и оставить на медленном огне на 15 минут. Крупно порезать листья базилик и добавить к овощам. Разогреть духовку до 160 градусов. Натереть картофель на большой терке. Приправить солью, перцем и мускатом, разровнять поверхность овощей и выложить картофель, полить сливками, запекать в духовке 25 мин. Затем увеличить температуру до 180 градусов, посыпать блюдо сыром и запекать еще 15 мин.

Блюдо получается чрезвычайно сытным и вкусным. Также мы рассказывали, как пожарить на сковороде вкусное мясо с луком.