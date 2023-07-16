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Этот гарнир станет вашим любимым: фантастический рецепт с картофельной корочкой

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Эта запеканка может быть как гарниром, так и самостоятельным блюдом
Эта запеканка может быть как гарниром, так и самостоятельным блюдом. Фото Їсти

Прекрасный вариант обеда или ужина

Мы рассказывали, как приготовить вкусную запеканку с лентой и пряным фаршем. Теперь делимся рецептом простой картофельной запеканки.

Кушанье готовится максимально просто. Она может быть как самостоятельным блюдом, так и вкусным гарниром. Рецептом поделились на портале "Советница".

Ингредиенты:

  • 2 луковицы
  • 2 сладких перца
  • 2 зубчика чеснока
  • 3 цуккини
  • баклажан
  • 4 картофелины
  • базилики
  • 4 помидора
  • 150 мл сливок (33%)
  • 80 г твердого сыра
  • масло
  • по щепотке молотого мускатного ореха, черного перца и соли

Способ приготовления:

  1. Нарезать цуккини, баклажан и перец большими ломтиками. Чеснок порубить, лук порезать кубиками. Разогреть масло в огнеупорной сковороде.
  2. Положить лук и жарить 2 минуты, затем добавить чеснок, перец, цуккини и баклажан. Готовить на среднем огне 10-12 мин. до мягкости, при необходимости влить 1–2 столовых ложки воды.
  3. Добавить помидоры, посолить, поперчить. Накрыть крышкой и оставить на медленном огне на 15 минут.
  4. Крупно порезать листья базилик и добавить к овощам. Разогреть духовку до 160 градусов. Натереть картофель на большой терке.
  5. Приправить солью, перцем и мускатом, разровнять поверхность овощей и выложить картофель, полить сливками, запекать в духовке 25 мин. Затем увеличить температуру до 180 градусов, посыпать блюдо сыром и запекать еще 15 мин.

Блюдо получается чрезвычайно сытным и вкусным. Также мы рассказывали, как пожарить на сковороде вкусное мясо с луком.

Теги:
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