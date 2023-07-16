Цей гарнір стане вашим улюбленим: фантастичний рецепт з картопляною скоринкою

Чудовий варіант обіду чи вечері

Ми розповідали, як приготувати смачну запіканку з полентою та пряним фаршем. Тепер ділимось рецептом простої картопляної запіканки.

Страва готується максимально просто. Вона може бути як самостійною стравою, так і смачним гарніром. Рецептом поділились на порталі "Порадниця".

Інгредієнти:

2 цибулини

2 солодкі перці

2 зубчики часнику

3 цукіні

баклажан

4 картоплини

васильки

4 помідори

150 мл вершків (33%)

80 г твердого сиру

олія

по дрібці меленого мускатного горіха, чорного перцю та солі

Спосіб приготування:

Нарізати цукіні, баклажан і перець великими скибочками. Часник порубати, цибулю нарізати кубиками. Розігріти олію у вогнетривкій сковороді. Покласти цибулю і смажити 2 хв., потім додати часник, перець, цукіні та баклажан. Готувати на середньому вогні 10–12 хв. до м’якості, за потреби влити 1–2 столові ложки води. Додати помідори, посолити, поперчити. Накрити кришкою і залишити на повільному вогні на 15 хв. Крупно порізати листя васильків і додати до овочів. Розігріти духовку до 160 градусів. Натерти картоплю на великій тертушці. Приправити сіллю, перцем і мускатом, розрівняти поверхню овочів і викласти картоплю, полити вершками, запікати у духовці 25 хв. Потім збільшити температуру до 180 градусів, притрусити страву сиром і запікати ще 15 хв.

Страва виходить надзвичайно ситною та смачною. Також ми розповідали, як посмажити на сковороді смачне м’ясо з цибулею.