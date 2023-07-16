Цей гарнір стане вашим улюбленим: фантастичний рецепт з картопляною скоринкою
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Чудовий варіант обіду чи вечері
Ми розповідали, як приготувати смачну запіканку з полентою та пряним фаршем. Тепер ділимось рецептом простої картопляної запіканки.
Страва готується максимально просто. Вона може бути як самостійною стравою, так і смачним гарніром. Рецептом поділились на порталі "Порадниця".
Інгредієнти:
- 2 цибулини
- 2 солодкі перці
- 2 зубчики часнику
- 3 цукіні
- баклажан
- 4 картоплини
- васильки
- 4 помідори
- 150 мл вершків (33%)
- 80 г твердого сиру
- олія
- по дрібці меленого мускатного горіха, чорного перцю та солі
Спосіб приготування:
- Нарізати цукіні, баклажан і перець великими скибочками. Часник порубати, цибулю нарізати кубиками. Розігріти олію у вогнетривкій сковороді.
- Покласти цибулю і смажити 2 хв., потім додати часник, перець, цукіні та баклажан. Готувати на середньому вогні 10–12 хв. до м’якості, за потреби влити 1–2 столові ложки води.
- Додати помідори, посолити, поперчити. Накрити кришкою і залишити на повільному вогні на 15 хв.
- Крупно порізати листя васильків і додати до овочів. Розігріти духовку до 160 градусів. Натерти картоплю на великій тертушці.
- Приправити сіллю, перцем і мускатом, розрівняти поверхню овочів і викласти картоплю, полити вершками, запікати у духовці 25 хв. Потім збільшити температуру до 180 градусів, притрусити страву сиром і запікати ще 15 хв.
Страва виходить надзвичайно ситною та смачною. Також ми розповідали, як посмажити на сковороді смачне м’ясо з цибулею.