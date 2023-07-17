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Мини-пиццы из кусочка хлеба: рецепт, который заставит вас забыть номер доставки

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Вкусные и хрустящие хлебные кубики с начинкой
Вкусные и хрустящие хлебные кубики с начинкой. Фото popoisty.com

Необычный рецепт классического итальянского блюда

Итальянская пицца всегда нравится и взрослым, и детям, потому что у блюда выразительный вкус и сочная вкусная начинка. Если не хочется возиться с тестом, предлагаем приготовить мини-пиццы из хлеба.

"Попоїсти" рекомендует для этого рецепта использовать тостовый хлеб, куда можно положить начинку. Такую удивительную закуску можно брать с собой в качестве перекуса, да и на праздничном столе она будет смотреться привлекательно. Читайте рецепт, готовьте и удивляйте родных и гостей!

Как приготовить мини-пиццу из хлеба

Ингредиенты:

  • хлеб тостовый – 1 шт.;
  • картофель – 3 шт.;
  • молоко – 2 ст. л.;
  • бекон – 80 г;
  • томатный соус – 3 ст. л.;
  • сыр голландский – 50 г;
  • соль, перец черный молотый, итальянские травы, укроп – по своему вкусу.

Способ приготовления:

  1. Нарежьте хлеб на большие кубики. Важно, чтобы он не крошился.
  2. Сделайте надрезы по периметру куба и утрамбуйте мякоть, чтобы получить плотное дно.
  3. Нарежьте картофель, поместите его в миску и залейте тремя столовыми ложками воды. Накройте миску крышкой и готовьте картофель в микроволновке в течение 3-х минут. Удалите лишнюю воду. Добавьте в картофель соль, перец и сушеные травы по вкусу, молоко. Сделайте пюре.
  4. Мелко нашинкуйте бекон, добавьте к нему томатный соус и хорошо перемешайте. В подготовленные хлебные кубики выложите немного картофельного пюре и утрамбуйте. Сверху уложите бекон, сыр и немного зелени.
  5. Выпекайте хлебные кубики в предварительно разогретой до 180 градусов духовке до хрустящего состояния.

Кстати, в Турции пиццу готовят немного по-другому. Попробуйте — и вам понравится и такой необычный вариант.

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