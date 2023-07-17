Мини-пиццы из кусочка хлеба: рецепт, который заставит вас забыть номер доставки

Необычный рецепт классического итальянского блюда

Итальянская пицца всегда нравится и взрослым, и детям, потому что у блюда выразительный вкус и сочная вкусная начинка. Если не хочется возиться с тестом, предлагаем приготовить мини-пиццы из хлеба.

"Попоїсти" рекомендует для этого рецепта использовать тостовый хлеб, куда можно положить начинку. Такую удивительную закуску можно брать с собой в качестве перекуса, да и на праздничном столе она будет смотреться привлекательно. Читайте рецепт, готовьте и удивляйте родных и гостей!

Как приготовить мини-пиццу из хлеба

Ингредиенты:

хлеб тостовый – 1 шт.;

картофель – 3 шт.;

молоко – 2 ст. л.;

бекон – 80 г;

томатный соус – 3 ст. л.;

сыр голландский – 50 г;

соль, перец черный молотый, итальянские травы, укроп – по своему вкусу.

Способ приготовления:

Нарежьте хлеб на большие кубики. Важно, чтобы он не крошился. Сделайте надрезы по периметру куба и утрамбуйте мякоть, чтобы получить плотное дно. Нарежьте картофель, поместите его в миску и залейте тремя столовыми ложками воды. Накройте миску крышкой и готовьте картофель в микроволновке в течение 3-х минут. Удалите лишнюю воду. Добавьте в картофель соль, перец и сушеные травы по вкусу, молоко. Сделайте пюре. Мелко нашинкуйте бекон, добавьте к нему томатный соус и хорошо перемешайте. В подготовленные хлебные кубики выложите немного картофельного пюре и утрамбуйте. Сверху уложите бекон, сыр и немного зелени. Выпекайте хлебные кубики в предварительно разогретой до 180 градусов духовке до хрустящего состояния.

Кстати, в Турции пиццу готовят немного по-другому. Попробуйте — и вам понравится и такой необычный вариант.