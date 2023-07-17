Мініпіци зі шматочка хліба: рецепт, який змусить вас забути номер доставки

Незвичайний рецепт класичної італійської страви

Італійська піца завжди подобається і дорослим, і дітям, тому що у страви виразний смак та соковита смачна начинка. Якщо не хочеться поратися з тестом, пропонуємо приготувати мініпіци із хліба.

"Попоїсти" рекомендує для цього рецепту використати тостовий хліб, куди можна покласти начинку. Таку дивовижну закуску можна брати з собою як перекушування, та й на святковому столі вона виглядатиме привабливо. Читайте рецепт, готуйте та дивуйте рідних та гостей!

Як приготувати мініпіцу з хліба

Інгредієнти:

хліб тостовий – 1 шт.;

картопля – 3 шт.;

молоко – 2 ст. л.;

бекон – 80 г;

томатний соус – 3 ст. л.;

сир голландський – 50 г;

сіль, перець чорний мелений, італійські трави, кріп – на свій смак.

Спосіб приготування:

Наріжте хліб на великі кубики. Важливо, щоб він не кришився. Зробіть надрізи по периметру куба та утрамбуйте м’якоть, щоб одержати щільне дно. Наріжте картоплю, помістіть її в миску і залийте трьома ложками води. Накрийте миску кришкою і готуйте картоплю в мікрохвильовій печі протягом 3-х хвилин. Видаліть зайву воду. Додайте в картоплю сіль, перець та сушені трави за смаком, молоко. Зробіть пюре. Дрібно наріжте бекон, додайте до нього томатний соус і добре перемішайте. У підготовлені хлібні кубики викладіть трохи картопляного пюре та утрамбуйте. Зверху покладіть бекон, сир та трохи зелені. Випікайте хлібні кубики в попередньо розігрітій до 180 градусів духовці до хрумкого стану.

До речі, у Туреччині піцу готують трохи інакше. Спробуйте — і вам сподобається і такий незвичайний варіант.