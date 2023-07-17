Просто налейте тесто в шумовку: рецепт десерта, о котором молчат кулинары

Десерт, который дети будут не только с удовольствием есть, но и готовить

Хочется порадовать семью оригинальным сладким десертом, чтобы еще и готовить долго не нужно было? Тогда вам нужен именно этот рецепт!

Самое необычное здесь в рецепте Сpykami — способ приготовления десерта, для которого необходима шумовка. С ее помощью получится легко получить маленькие золотистые и хрустящие кусочки теста, которые в сочетании с сахарным сиропом не оставят никого равнодушным.

Как приготовить необычный десерт из теста

Ингредиенты

Для теста:

молоко 300 мл;

яйцо — 1шт;

соль — 0.5 ч.л;

разрыхлитель — 1 ч.л;

мука — 300 гр.

Для сиропа:

сахар — 1 стакан;

вода 0.5 — стакана;

лимон — долька.

Способ приготовления:

Для теста соедините молоко, яйцо, соль и разрыхлитель и хорошо перемешайте. Постепенно введите просеянную муку и замесите однородное тесто консистенцией как на оладьи. Накройте тесто пленкой и оставьте на 20 минут. Для сиропа залейте сахар водой, добавьте дольку лимона и варите на среднем огне при постоянном помешивании около 5 минут после закипания. Тесто через шумовку налейте в сковороду с раскаленным растительным маслом. Переложите поджаренное тесто в форму и залейте сахарным сиропом.

При желании десерт посыпьте кунжутом и подавайте к столу с любимым напитком. Приятного аппетита!