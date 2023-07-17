Просто налейте тесто в шумовку: рецепт десерта, о котором молчат кулинары
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Десерт, который дети будут не только с удовольствием есть, но и готовить
Хочется порадовать семью оригинальным сладким десертом, чтобы еще и готовить долго не нужно было? Тогда вам нужен именно этот рецепт!
Самое необычное здесь в рецепте Сpykami — способ приготовления десерта, для которого необходима шумовка. С ее помощью получится легко получить маленькие золотистые и хрустящие кусочки теста, которые в сочетании с сахарным сиропом не оставят никого равнодушным.
Как приготовить необычный десерт из теста
Ингредиенты
Для теста:
- молоко 300 мл;
- яйцо — 1шт;
- соль — 0.5 ч.л;
- разрыхлитель — 1 ч.л;
- мука — 300 гр.
Для сиропа:
- сахар — 1 стакан;
- вода 0.5 — стакана;
- лимон — долька.
Способ приготовления:
- Для теста соедините молоко, яйцо, соль и разрыхлитель и хорошо перемешайте. Постепенно введите просеянную муку и замесите однородное тесто консистенцией как на оладьи. Накройте тесто пленкой и оставьте на 20 минут.
- Для сиропа залейте сахар водой, добавьте дольку лимона и варите на среднем огне при постоянном помешивании около 5 минут после закипания.
- Тесто через шумовку налейте в сковороду с раскаленным растительным маслом.
- Переложите поджаренное тесто в форму и залейте сахарным сиропом.
При желании десерт посыпьте кунжутом и подавайте к столу с любимым напитком. Приятного аппетита!