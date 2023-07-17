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Просто налейте тесто в шумовку: рецепт десерта, о котором молчат кулинары

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Десерт, который мигом улетит с тарелок
Десерт, который мигом улетит с тарелок. Фото cpykami

Десерт, который дети будут не только с удовольствием есть, но и готовить

Хочется порадовать семью оригинальным сладким десертом, чтобы еще и готовить долго не нужно было? Тогда вам нужен именно этот рецепт!

Самое необычное здесь в рецепте Сpykami — способ приготовления десерта, для которого необходима шумовка. С ее помощью получится легко получить маленькие золотистые и хрустящие кусочки теста, которые в сочетании с сахарным сиропом не оставят никого равнодушным.

Как приготовить необычный десерт из теста

Ингредиенты

Для теста:

  • молоко 300 мл;
  • яйцо — 1шт;
  • соль — 0.5 ч.л;
  • разрыхлитель — 1 ч.л;
  • мука — 300 гр.

Для сиропа:

  • сахар — 1 стакан;
  • вода 0.5 — стакана;
  • лимон — долька.

Способ приготовления:

  1. Для теста соедините молоко, яйцо, соль и разрыхлитель и хорошо перемешайте. Постепенно введите просеянную муку и замесите однородное тесто консистенцией как на оладьи. Накройте тесто пленкой и оставьте на 20 минут.
  2. Для сиропа залейте сахар водой, добавьте дольку лимона и варите на среднем огне при постоянном помешивании около 5 минут после закипания.
  3. Тесто через шумовку налейте в сковороду с раскаленным растительным маслом.
  4. Переложите поджаренное тесто в форму и залейте сахарным сиропом.

При желании десерт посыпьте кунжутом и подавайте к столу с любимым напитком. Приятного аппетита!

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