Просто налийте тісто в шумівку: рецепт десерту, про який мовчать кулінари

Десерт, який діти будуть не лише із задоволенням їсти, а й готувати

Хочеться порадувати сім’ю оригінальним солодким десертом, щоб ще й готувати довго не треба було? Тоді вам потрібний саме цей рецепт!

Найнезвичайніше тут у рецепті "Сpykami" — спосіб приготування десерту, для якого необхідне шумування. З її допомогою вдасться легко отримати маленькі золотисті та хрусткі шматочки тіста, які у поєднанні з цукровим сиропом не залишать нікого байдужим.

Як приготувати незвичайний десерт з|із|

Інгредієнти

Для тіста:

молоко 300 мл;

яйце — 1 шт.;

сіль — 0.5 ч.л;

розпушувач — 1 ч.л;

борошно — 300 г.

Для сиропу:

цукор — 1 склянка;

вода 0.5 — склянки;

лимон — шматочок.

Спосіб приготування:

Для тесту з’єднайте молоко, яйце, сіль та розпушувач і добре перемішайте. Поступово введіть борошно, що просіює, і замісіть однорідне тісто консистенцією як на оладки. Накрийте тісто плівкою та залиште на 20 хвилин. Для сиропу залийте цукор водою, додайте часточку лимона та варіть на середньому вогні при постійному помішуванні близько 5 хвилин після закипання. Тісто через шумівку налийте в сковороду з розпеченою олією. Перекладіть смажене тісто у форму і залийте цукровим сиропом.

За бажання десерт посипте кунжутом і подавайте до столу з улюбленим напоєм. Смачного!