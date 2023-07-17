Просто налийте тісто в шумівку: рецепт десерту, про який мовчать кулінари
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Десерт, який діти будуть не лише із задоволенням їсти, а й готувати
Хочеться порадувати сім’ю оригінальним солодким десертом, щоб ще й готувати довго не треба було? Тоді вам потрібний саме цей рецепт!
Найнезвичайніше тут у рецепті "Сpykami" — спосіб приготування десерту, для якого необхідне шумування. З її допомогою вдасться легко отримати маленькі золотисті та хрусткі шматочки тіста, які у поєднанні з цукровим сиропом не залишать нікого байдужим.
Як приготувати незвичайний десерт з|із|
Інгредієнти
Для тіста:
- молоко 300 мл;
- яйце — 1 шт.;
- сіль — 0.5 ч.л;
- розпушувач — 1 ч.л;
- борошно — 300 г.
Для сиропу:
- цукор — 1 склянка;
- вода 0.5 — склянки;
- лимон — шматочок.
Спосіб приготування:
- Для тесту з’єднайте молоко, яйце, сіль та розпушувач і добре перемішайте. Поступово введіть борошно, що просіює, і замісіть однорідне тісто консистенцією як на оладки. Накрийте тісто плівкою та залиште на 20 хвилин.
- Для сиропу залийте цукор водою, додайте часточку лимона та варіть на середньому вогні при постійному помішуванні близько 5 хвилин після закипання.
- Тісто через шумівку налийте в сковороду з розпеченою олією.
- Перекладіть смажене тісто у форму і залийте цукровим сиропом.
За бажання десерт посипте кунжутом і подавайте до столу з улюбленим напоєм. Смачного!