Тот самый рецепт огурцов "с изюминкой" на зиму, который вам очень пригодится

Зимой будете хрустеть с удовольствием!

Каждое лето кулинары стараются вкусно подготовиться к зиме и ищут новые рецепты маринования огурцов. Вот и мы решили найти рецепт хрустящих огурцов с изюминкой!

Попробуйте закрыть огурцы таким образом – и вас приятно удивят их звонкий хруст и сбалансированный вкус. В рецепте "Це Смак" есть и умеренная острота, и кислинка, и особое наслаждение, и пикантный маринад. Хрустите с удовольствием!

Как приготовить маринованные огурцы с изюмом

Ингредиенты на 10 порций:

огурцы – 5 кг;

соль – 1,5 ч. л.;

сахар – 1 ст. л.;

уксус – 0,5 ст. л.;

вода – 1 л;

чеснок, зонтики укропа, черный перец горошком, изюм – по своему вкусу.

Способ приготовления:

Огурцы тщательно вымойте. Банки и крышки вымойте и стерилизуйте. На дно каждой банки положите по 1 зонтика укропа, 1 зуб. чеснока, 4 горошины черного перца. Уложите огурцы, затем засыпьте их изюмом. Разлейте воду по баночкам так, чтобы она полностью покрыла огурцы. Слейте воду в кастрюлю, измерьте ее объем. Рассчитайте количество сахара, соли и уксуса. Растворите в воде сыпучие ингредиенты, доведите маринад до кипения. Снимите с огня, влейте уксус и перемешайте. Заполните маринадом банки, затем накройте крышками и стерилизуйте с момента закипания 20 минут. Заверните банки, переверните, укутайте и оставьте на 8 часов.

Подавайте маринованные огурцы с любимым картофелем и наслаждайтесь. Приятного аппетита!