Той самий рецепт огірків "з родзинкою" на зиму, який вам знадобиться

Взимку хрустітимете із задоволенням!

Щоліта кулінари намагаються смачно підготуватися до зими і шукають нові рецепти маринування огірків. Ось і ми вирішили знайти рецепт хрустких огірків із родзинкою!

Спробуйте закрити огірки таким чином – і вас приємно здивують їхній хрускіт і збалансований смак. У рецепті "Це Смак" є і помірна гострота, і кислинка, і особлива насолода, і пікантний маринад. Хрустіть із задоволенням!

Як приготувати мариновані огірки з родзинками

Інгредієнти на 10 порцій:

огірки – 5 кг;

сіль — 1,5 ч. л.;

цукор – 1 ст. л.;

оцет – 0,5 ст. л.;

вода – 1 л;

часник, парасольки кропу, чорний перець горошком, родзинки – на свій смак.

Спосіб приготування:

Огірки ретельно вимийте. Банки та кришки вимийте та стерилізуйте. На дно кожної банки покладіть по 1 парасольку кропу, 1 зуб. часнику, 4 горошини чорного перцю. Укладіть огірки, потім засипте їх ізюмом. Розлийте воду по баночках так, щоб вона повністю покрила огірки. Злийте воду в каструлю, виміряйте її об’єм. Розрахуйте кількість цукру, солі та оцту. Розчиніть у воді сипкі інгредієнти, доведіть до кипіння маринад. Зніміть з вогню, влийте оцет і перемішайте. Заповніть маринадом банки, потім накрийте кришками та стерилізуйте з моменту закипання 20 хвилин. Загорніть банки, переверніть, укутайте та залиште на 8 годин.

Подавайте мариновані огірки з улюбленою картоплею та насолоджуйтесь. Смачного!