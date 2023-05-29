Зметуть відразу зі сковороди: як посмажити ідеальну картоплю з хрусткою скоринкою

Секрети, завдяки яким смажена картопля буде ідеальною

Мабуть, багато хто любить похрумтіти смаженою картоплею. Ідеально підсмажені шматочки з рум’яною скоринкою можна використовувати як гарнір, а можна смакувати як самостійну страву.

А от якщо в результаті термічної обробки вийшли пересмажені куточки або взагалі утворилася неапетитна маса, страву навряд чи можна назвати правильно приготовленою. Щоб гарнір вийшов смачним і мав нормальну консистенцію, при приготуванні страви необхідно враховувати ряд нюансів – починаючи від вогню, різновиду олії та закінчуючи часом додавання солі. Разом з Pixelinформ їх і розглянемо.

Як правильно смажити картоплю

Протягом першої чверті години картопля має смажитися під кришкою. Весь цей час нарізаний овоч повинен готуватися на слабкому чи середньому вогні.

Кришку слід зняти лише через 15 хвилин. При цьому потрібно трохи збільшити вогонь і додати трохи вершкового масла. Іншими словами, на цьому етапі приготування овочі повинні смажитися на масляній суміші та сильному вогні.

Готуйте картоплю, доки на поверхні овочевих шматочків не з’явиться щільна скоринка. Солити потрібно буквально за 1-2 хвилини до запланованого зняття зі сковороди. В результаті ви отримаєте ідеальну смажену картоплю: ніжну всередині та хрусткі зовні.

Картоплю нарізати соломкою можна легко та швидко. Приготовлена таким чином страва у вас буде не гірша, ніж у Mcdonalds.