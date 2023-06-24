Ці запаси з’їдять дуже швидко: як приготувати огірки в гірчичному маринаді на зиму
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Насолоджуйтесь зимою хрускотом улюблених овочів
Мариновані огірки — прекрасна альтернатива свіжим, адже завдяки майстерним рецептам господарок овочі зберігають освіжаючий смак і характерний хрускіт. Звичайно ж, кожен кулінар має свій улюблений рецепт приготування цієї закуски.
Разом із Shuba ділимося рецептом маринованих огірків у гірчичному маринаді. Для приготування маринаду знадобиться звичайна міцна гірчиця. Саме через гірчицю закрутки матимуть спочатку не дуже презентабельний "каламутний" вигляд. Але спробувавши огірочки, ви будете в захваті. Мариновані огірки з гірчицею вийдуть смачними та пікантними на смак, і стануть улюбленцями на столі.
Як приготувати мариновані огірки в гірчичному маринаді
Інгредієнти на 10 порцій:
- гірчиця — 130 г;
- вода — 2 л;
- цукор — 300 г;
- сіль — 2 ст. л.;
- оцет — 400 мл.
Основний:
- огірок — до свого смаку;
- часник, зубчики — 10 шт.;
- перець чорний, горошок – 10 г;
- перець запашний, горошок — 10 шт.;
- смородини листя — 10 шт.;
- кріп, парасольки — 5 шт.;
- вишня, листя – 5 шт.
Спосіб приготування:
- Замочіть огірки на 2-3 години.
- У каструлі змішайте воду, гірчицю, цукор, сіль, оцет. Доведіть до кипіння та зніміть з вогню.
- Вимийте 5 літрових банок. У кожну банку покладіть по 2 зубчики часнику, по 2 горошини чорного та запашного перцю, порівну розподіліть зелень. Щільно закладіть миті огірочки.
- Залийте банки маринадом, прикрийте кришками.
- На дно глибокої каструлі постеліть тканину або рушник і поставте банки з огірками. Залийте водою по "плічка" і доведіть до кипіння. З моменту закипання має пройти 7-10 хвилин. Після такої стерилізації банки відразу діставайте та закручуйте кришками.
- Банки з єврокришечками перевертати не потрібно, а зі звичайними — переверніть дном догори, укутайте і залиште остигати. Потім сховайте у прохолодне місце для зберігання.
До речі, стерилізувати банки для закруток можна трьома способами. Виберіть ваш улюблений і готуйте із задоволенням!