Ці запаси з’їдять дуже швидко: як приготувати огірки в гірчичному маринаді на зиму

Насолоджуйтесь зимою хрускотом улюблених овочів

Мариновані огірки — прекрасна альтернатива свіжим, адже завдяки майстерним рецептам господарок овочі зберігають освіжаючий смак і характерний хрускіт. Звичайно ж, кожен кулінар має свій улюблений рецепт приготування цієї закуски.

Разом із Shuba ділимося рецептом маринованих огірків у гірчичному маринаді. Для приготування маринаду знадобиться звичайна міцна гірчиця. Саме через гірчицю закрутки матимуть спочатку не дуже презентабельний "каламутний" вигляд. Але спробувавши огірочки, ви будете в захваті. Мариновані огірки з гірчицею вийдуть смачними та пікантними на смак, і стануть улюбленцями на столі.

Як приготувати мариновані огірки в гірчичному маринаді

Інгредієнти на 10 порцій:

гірчиця — 130 г;

вода — 2 л;

цукор — 300 г;

сіль — 2 ст. л.;

оцет — 400 мл.

Основний:

огірок — до свого смаку;

часник, зубчики — 10 шт.;

перець чорний, горошок – 10 г;

перець запашний, горошок — 10 шт.;

смородини листя — 10 шт.;

кріп, парасольки — 5 шт.;

вишня, листя – 5 шт.

Спосіб приготування:

Замочіть огірки на 2-3 години. У каструлі змішайте воду, гірчицю, цукор, сіль, оцет. Доведіть до кипіння та зніміть з вогню. Вимийте 5 літрових банок. У кожну банку покладіть по 2 зубчики часнику, по 2 горошини чорного та запашного перцю, порівну розподіліть зелень. Щільно закладіть миті огірочки. Залийте банки маринадом, прикрийте кришками. На дно глибокої каструлі постеліть тканину або рушник і поставте банки з огірками. Залийте водою по "плічка" і доведіть до кипіння. З моменту закипання має пройти 7-10 хвилин. Після такої стерилізації банки відразу діставайте та закручуйте кришками. Банки з єврокришечками перевертати не потрібно, а зі звичайними — переверніть дном догори, укутайте і залиште остигати. Потім сховайте у прохолодне місце для зберігання.

До речі, стерилізувати банки для закруток можна трьома способами. Виберіть ваш улюблений і готуйте із задоволенням!